▲新北深澳小卷季吹響號角，親子同樂暢玩體驗夜釣。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

每年到了夏季，在徐徐海風的吹拂下，坐落於新北市瑞芳區的深澳漁港，不僅能在漁港的海天步道欣賞到風光明媚的海岸風景與街景藝術品，品嚐最在地最當季的各式小卷料理，而到了7月份「深澳小卷季」港邊則將有小卷旗旗海飄揚，來到深澳漁港可謂是視覺、嗅覺及味覺的極致饗宴。

漁業處表示，有別於普遍漁港夜晚的靜謐景象，深澳漁港到了夜晚，仍可以看到一艘艘夜釣船隻進出港口，夜釣活動不僅提供給專業釣客，也歡迎初出茅廬的新手們嘗鮮體驗，更適合帶著一家大小一邊在船上欣賞夕陽的餘暉，到了晚上則能看到遠處九份地區燈火通明的景象。

▲深澳漁港在地最新鮮小卷料理。

漁業處說，這時在船長細心地傳授釣魚的小訣竅後便能站在船邊與上鉤的魚兒們開始拔河比賽，而在結束後進入船艙來上一碗精心準備熱騰騰的海鮮麵來祭五臟廟，最後載著滿滿的出海戰利品返航，體驗到辛苦後甜美的果實這種感覺將會畢生難忘，相關夜釣資訊可上「新北市漁業處」官網查詢。

鎖管又稱小管、小卷，每年夏季在台灣東北角海域可大量捕獲，其中又以瑞芳區產量高居全國之冠，因此當地的小卷便宜又新鮮，且深澳漁港附近皆有商家可方便購買，大部分的漁產都是店主及船員在海上捕獲後，立即帶回漁港販售，而當地人都會將新鮮小卷汆燙後擠上美乃滋或哇沙米，品嚐尚青的鮮甜味。

▲深澳漁港掛設小卷旗，迎接夏日小卷季。

漁業處長張麗珍表示，為推廣新北在地小卷，漁港內將於7月1日起施掛小卷旗迎接深澳小卷季到來，另也於7月22日開始規劃海釣體驗、8月5日食魚教育等活動，在這盛夏假期親子同樂暢玩深澳漁港，體驗夜釣小卷，品嚐當季海鮮，為仲夏留下最美好的回憶！