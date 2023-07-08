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2023新北板橋夏日嘉年華　親子電影院、舞蹈盛宴接力登場

▲2023新北板橋夏日嘉年華。（圖／新北市板橋區公所提供）

▲2023新北板橋夏日嘉年華。（圖／新北市板橋區公所提供，下同）

記者戴上容、郭世賢／新北報導

「2023板橋夏日嘉年華」第一場玩轉異國趣於今（8日）正式登場！每到七月，便是孩子們迎接夏日美好假期的起始，板橋區公所在板橋府中廣場舉辦夏日活動，以繽紛多元異國文化揭開序幕，接力登場有7月14、15親子電影院及7月22日歐陽慧珍舞蹈盛宴，為孩子與家長打造一個充滿樂趣，並具有教育意義的夏日樂園。

夏日嘉年華由板橋區長陳奇正陪伴8位身著異國服飾的小朋友走秀拉開序幕。活動現場除了有道地土耳其咖啡及泰國摩摩喳喳與香茅炸雞翅等特色飲食文化分享，更有日本及韓國傳統服飾體驗、匯聚13國充滿異國風情的趣味市集、舞台區精湛演出及大小朋友最喜愛的旋轉木馬和小火車。

▲2023新北板橋夏日嘉年華。（圖／新北市板橋區公所提供）

▲板橋區長陳奇正（中）與身穿異國服飾小朋友走秀。

除此之外，現場還準備了500份東南亞地帶的傳統點心「娘惹糕」，憑1張5-6月及7至8月的發票即可兌換，讓大家有吃有玩又能做公益，現場募集到的發票將全數捐贈給「伊甸社會福利基金會」，讓愛永續。

板橋區長陳奇正表示，期望透過打造夏日親子互動環境，讓大小朋友在遊玩的同時，使親子關係更為緊密，認識愛與關懷的家庭價值，並透過豐富有趣的系列活動，在創造美好回憶之餘，拓展視野，激發孩子的思考與創意，培養對多元文化的包容與尊重。

▲2023新北板橋夏日嘉年華。（圖／新北市板橋區公所提供）

▲小朋友體驗旋轉木馬。

此外，親子電影院及舞蹈盛宴將接力登場。7月14日及15日二日晚間7點，府中廣場上的樂園將搖身一變成為星光電影院，分別於14日播放「小小兵2」，15日播放「米家大戰機器人」兩部闔家同樂的親子動畫片，每場次並有300份爆米花及飲料免費發放；7月22日晚間7點則由歐陽慧珍舞蹈團壓軸登場，將府中打造成舞夜場，從異國風情到台灣傳統歌謠曲目演繹精心編製的舞蹈作品。

▲2023新北板橋夏日嘉年華。（圖／新北市板橋區公所提供）

▲小朋友體驗小火車。

▲2023新北板橋夏日嘉年華。（圖／新北市板橋區公所提供）

▲異國風市集。

▲2023新北板橋夏日嘉年華。（圖／新北市板橋區公所提供）

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