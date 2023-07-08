新北動保處行動支持生態電影　相約民眾觀賞「消失的紫斑蝶」

▲紫斑蝶每到秋冬時節便會成群飛越上百公里到南方山谷避冬。（圖／牽猴子股份有限公司提供）

記者戴上容、郭世賢／新北報導

「消失的紫斑蝶」是台灣首部以蝴蝶為主角的電影院線片，新北市農業局動保處昨（7日），特別邀請導演詹家龍及百位民眾到場觀賞電影，以實際行動支持紫斑蝶等珍貴的野生動物的保育；農業局長李玟指出，新北市重視生態環境發展，積極建設棲地復育及生態廊道，讓所有動植物獲得妥善照料。

動保處表示，「消失的紫斑蝶」由生態導演詹家龍耗時5年拍攝，投入數百萬的資金，深入探訪具有獨特越冬習性的紫斑蝶，紀錄了成千上萬紫斑蝶在避寒時的神秘過程，導演用超高速攝影機捕捉紫斑蝶的影像，讓觀眾窺探、了解紫斑蝶的生態與魅力。

▲新北市政府農業局長李玟（左）與導演詹家龍合影。（圖／新北市動保處提供）

台灣目前有端紫斑蝶、圓翅紫斑蝶、斯氏紫斑蝶和小紫斑蝶等4種紫斑蝶，牠們展翅寬度約為6至9公分，屬於中大型蝴蝶。紫斑蝶的共同特徵是前翅背面呈現具有光澤藍紫色。當拍動翅膀時，翼上的鱗粉會因光線的折射，呈現出紫色光澤。冬季時，紫斑蝶群體飛到南台灣的低海拔山區越冬，展現出強韌的生命力。

農業局長李玟表示，新北市推動「農業健康市／式」理念，重視生態環境發展，積極建設棲地復育及生態廊道，使新北市龍洞、新店和美山、中和圓通寺、土城桐花公園、新莊青年公園成為賞蝶的絕佳地點。

▲導演詹家龍的工作室中設有小型棚景，以利隨時工作。（圖／牽猴子股份有限公司提供）

▲「消失的紫斑蝶」電影欣賞。（圖／新北市動保處提供）