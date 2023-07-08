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新北守護大豹溪戲水安全　副市長朱惕之慰問民間救難團體

▲新北守護大豹溪戲水安全 副市長朱惕之慰問民間救難團體。（圖／記者戴上容翻攝）

▲新北守護大豹溪戲水安全，副市長朱惕之（左4）慰問民間救難團體。（圖／記者戴上容翻攝，下同）

記者戴上容／新北報導

為表揚民間救難團體夏季駐點辛勞，新北市副市長朱惕之於今（8日）下午2時至三峽區大豹溪慰問駐點之民間團體，除前述慰問外，新北市政府消防局亦有展示使用無人機進行廣播等防溺勸導方式，充分展現防溺工作結合科技輔助的成果，為每位市民的安全把關，共同構築本市安全無虞的戲水環境。

朱惕之表示，新北市境內水域遊憩景點眾多，在40處民眾戲水熱點，動員53個民間救難團體、超過1萬5000人次駐點警戒，第一時間提供溺者必要的支援與協助。去年新北市更與氣象局合作，於大豹溪及虎豹潭試辦推動「強降雨細胞廣播訊息系統」，如果預估時雨量達40mm，將發送溪水暴漲警示簡訊提醒遊客，爭取災前應變時間，成效良好。

▲新北守護大豹溪戲水安全 副市長朱惕之慰問民間救難團體。（圖／記者戴上容翻攝）

朱惕之說，今年將更擴大推行至南北勢溪、石碇溪、永定溪等流域。另為減少警戒死角，本市更於大豹溪、南北勢溪、員潭溪、金色水岸、嶺腳瀑布等處設置29處監視器及廣播系統，不間斷守護水域安全。

消防局長李清安表示，隨著暑期已至、疫情解封，預估戲水遊客大增，提醒遊客務必慎選戲水水域、戲水時務必注意天氣，倘有午後強降雨跡象則遊客務必上岸停止戲水，避免遭遇溪水暴漲危險。

侯友宜表示，由衷感謝各民間救難團體志工們無私的付出，同時也期勉市府團隊持續精進水域安全維護與推廣宣導工作，尤其天氣炎熱，夏季高溫容易引起中暑等各種熱傷害，若需外出應先好防曬措施，隨時補充充足水分新北市已經準備好迎接地的遊客,民眾要玩得盡興、也要玩得平安。

▲新北守護大豹溪戲水安全 副市長朱惕之慰問民間救難團體。（圖／記者戴上容翻攝）

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