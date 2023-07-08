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世界過敏性疾病日！新北獸醫師教你怎麼做　讓毛寶貝不再癢癢

▲新北獸醫師教你怎麼做 讓毛寶貝不再癢癢。（圖／新北市動保處提供）

▲寵物飼養底盤蓄積的尿也會提高飼養環境的濕度，增加黴菌滋生風險。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者戴上容、郭世賢／新北報導

台灣環境高溫高濕，提供黴菌適合生長環境，進而造成寵物皮膚黴菌感染，飼主常因接觸過敏原，例如黴菌孢子、動物皮屑、毛髮等誘發人類過敏現象，常見有打噴嚏、流鼻水等反應。7月8日為世界過敏性疾病日，新北市動保處呼籲飼養寵物應注意動物體表健康、飼養環境衛生清潔，以減少人類過敏疾病的發生。

瑞芳動物之家站長王嚴緖表示，犬貓常見感染皮膚黴菌，皮膚可見斑塊狀脫毛與褪色、毛髮稀鬆狀、動物皮屑增加與脫落，這些脫落的毛髮、皮屑及黴菌孢子本身藉由呼吸途徑進入人體，誘發人類第一型過敏反應；民眾若欲減少此過敏反應造成的困擾，應注意飼養環境的溫濕度，犬貓飼養建議溫度為18至29℃，濕度30%至70%，以減少黴菌滋生，另在打掃清潔過程所戴的手套材質也需考量。

▲新北獸醫師教你怎麼做 讓毛寶貝不再癢癢。（圖／新北市動保處提供）

▲寵物飼養使用的尿布墊與水盆皆會提高濕度，尿布墊潮濕應立即更換。

民眾薛先生表示，飼養的兩隻土狗原本毛色一致、光滑明亮，最近發現背部有局部脫毛脫色，呈現毛髮稀鬆、皮膚可見圓形白色斑塊狀，患部範圍有逐漸擴大趨勢。經瑞芳動物之家王醫師告知，此為皮膚黴菌的感染，改善之道為犬隻定期洗澡清潔、避免飼養環境高溫高濕，投與皮膚黴菌感染藥物治療後，犬隻皮膚即可恢復健康毛髮膚色。

新北市政府動保處長楊淑方表示，新北市是友善動物城市，許多民眾家中飼養毛小孩為伴，在飼養過程中，天氣溫濕度的變化，常造成動物皮膚黴菌感染，也造成飼主打噴嚏、流鼻水現象發生，欲降低此過敏性疾病困擾。

▲新北獸醫師教你怎麼做 讓毛寶貝不再癢癢。（圖／新北市動保處提供）

▲清潔打掃若使用乳膠手套，某些人對乳膠材質會產生過敏紅腫癢反應。

楊淑方說，除了犬隻本身定期清洗清潔，減少皮膚感染後的毛髮與皮屑脫落外，飼養環境的溫濕度也應一併考量，適當的飼養環境溫溼度可減少黴菌孢子大量孳生。脫落的毛髮、皮屑及黴菌孢子皆為過敏原，有誘發民眾過敏反應，民眾飼養寵物前應對這些過敏原有基本認識，避免飼養後深受過敏反應困擾。

▲新北獸醫師教你怎麼做 讓毛寶貝不再癢癢。（圖／新北市動保處提供）

▲寵物飲水瓶飲水頭內的鋼珠若不密合，易造成飲用水持續流失，環境潮濕。

▲新北獸醫師教你怎麼做 讓毛寶貝不再癢癢。（圖／新北市動保處提供）

▲民眾飼養犬隻背部皮膚黴菌感染。

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