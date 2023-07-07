組織部主任宋雲飛被爆柯黑、慣老闆　民眾黨：目前未有解任考量

▲民眾黨組織部主任宋雲飛。（圖／翻攝自Facebook／宋雲飛 談天論政）

記者蘇晏男／台北報導

針對民眾黨組織部主任宋雲飛，有網友昨在網路論壇「Dcard」指出，根據法律判決紀錄，宋是一名劣跡斑斑的慣老闆，其中曾犯詐欺得利罪被判拘役20天，易科罰金，此外還曾發表各種人身攻擊民眾黨主席柯文哲的言論。對此，民眾黨發言人李頂立今（7日）表示，柯文哲不在意宋雲飛過去言論，黨目前也沒有解任宋的考量。

民眾黨立法院黨團7日上午舉行記者會，有媒體詢問，宋雲飛在Dcard被爆料是慣老闆，有詐欺前科、對柯文哲做人身攻擊，怎麼會讓他升任組織部主任？甚至傳出宋獲不分區立委提名。

李頂立回應，柯黑轉柯粉也不是唯一的例子，是一個從誤解到認同的過程，柯文哲現在不會非常在意宋雲飛過去的言論，重點是宋現在的態度，以及在選戰關頭有沒有認真做事。

對於網友指宋雲飛有詐欺前科，李頂立說，民眾黨對這件事態度，就是司法上該怎麼樣就怎麼樣；宋雲飛現在是組織部的長官，不是民眾黨的老闆，民眾黨的老闆只有柯文哲。

至於民眾黨是否會解任宋雲飛，李頂立表示，人事上其憐選或聘用都有一定程序，目前沒有這樣的考量。

▼李頂立7日回應宋雲飛爭議。（圖／記者屠惠剛攝）