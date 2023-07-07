　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

楊寶楨：柯文哲從未公開說重啟服貿　「誰希望大陸人來搶工作？」

▲▼美容美髮業者至立院陳情並向各黨團表達反服貿心聲 台北市女子美容商業同業公會理事長陳德生。（圖／記者屠惠剛攝）

▲美容美髮業者至立院陳情並向各黨團表達反服貿心聲。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜日前拋出「重啟服貿」議題。大批美容美髮業者7日至立院陳情，表達反服貿心聲，民進黨團、民眾黨團到場接受陳情書。民眾黨發言人楊寶楨表示，柯文哲從未在公開場合表達要重啟服貿，任何產業都一樣，誰希望大陸人大量來搶工作呢？民眾黨會為大家保護好界線，先通過監督條例，再來談兩岸是否能做良性的經貿交流。

根據陳情書內容，美容業者2016 年有高達38820家，2022年薪資成長幅度達到6.42%，業者憂心，若貿然開放將產生衝擊。對消費者有潛在危害，本土產業也嚴重衝擊。

陳情書內容指出，中國青年失業率飆高，高達1158萬名大學畢業生離開學校面臨求職挑戰，16至24歲青年失業率達到創紀錄的20.8%，大量應屆畢業生湧入市場。現在柯文哲又主張台灣開放服貿，讓台灣青年瞬間多了1千多萬個競爭者，不僅衝擊就業市場，屆時低價競爭瓜分市場、黑心產品入台危害人民健康、吸乾台灣人才、技術「回流」中國，都是我們害怕擔心的。

民眾黨發言人楊寶楨表示，大家會立法院陳情一定有很大的擔心，自己也不希望有大量大陸人到台灣搶工作，柯文哲從未在公開場合明確表達要重啟服貿，柯文哲過去太陽花反的都是黑箱。

楊寶楨指出，兩岸間經貿交流一定會有，監督機制必須完備，對於兩岸監督條例民眾黨團下會期會提出相關版本，監督機制完善後，再去討論是否可能先貨貿再服貿，重點是貨品先、服務人員擺在後面討論。

楊寶楨表示，現在陸委會等官網都表達，若服貿成行，並不會有大量大陸基層工作者來台搶工作，若真的要讓大陸人來台，也要立法院同意才能進行，所有立委一定會站在保護台灣基層勞工立場、嚴守界線。

楊寶楨直言，任何產業都一樣，誰希望大陸人大量來搶工作呢？民眾黨會為大家保護好界線，先通過監督條例，再來談兩岸是否能做良性的經貿交流。

對此，民進黨立委江永昌表示，聽了民眾黨發言，自己不禁要問，究竟是不要服貿，還是有貨貿後要繼續推動服貿？聽起來沒有要捨棄服貿，台灣美容美髮業有專業跟技術，但很怕有一定規模的傾銷手段，用削價競爭方式剝奪台灣美容美髮業的機會。

江永昌指出，中國那邊美容美髮業的鬥爭非常慘烈，包含各個產業，對當年江宜樺出來道歉說溝通不足，還好有太陽花學運擋下來，在馬英九當總統時，認為台灣經濟必須通過ECFA當成補藥，但世界經貿發展至今，到底是補藥還是毒藥？好加在當時有擋下，大家捫心自問，現在台灣的經濟非常穩定也有未來性，以這個方向努力才是正確路線。

▲▼美容美髮業者至立院陳情並向各黨團表達反服貿心聲。（圖／記者屠惠剛攝）

ET快訊
大牙「最新近照」曝光！隔10天首露面
北市補習班性騷幼兒！教育局稽查遭拍桌辱罵　怒開罰33萬
日本核監管機構批准了！　福島核電廠「百萬噸廢水」今夏排入海
網紅護理師公布「摸腿畫面」　控警性騷擾
Melody迎40歲老公秘辦生日趴！浪漫背後真相曝…同年竟是
黃國倫至今沒小孩！男星當眾嗆「精子有問題」他秒動怒
下半年12星座運勢　業力大爆發！
年收2千萬！欠所得稅1969萬躲美國　身價8億男想回台
起底Melody富商尪！身價上億名媛親姊逝…牽手出席「前姊夫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

遺憾「北一女特權案」不起訴　高虹安委屈：就該被無限上綱？

蔡正元稱「侯友宜是國民黨最弱參選人」　黃暐瀚：基層焦慮是事實

楊寶楨：柯文哲從未公開說重啟服貿　「誰希望大陸人來搶工作？」

拿補助蓋集貨場...變違建豪宅　宜蘭立委參選人陳俊宇認錯道歉

詹志宏與移民港人座談：陸委會、策進會將持續協助

幕後／郭台銘總統路「4條死3條」　獨立參選恐保送賴清德

批「囤房稅2.0」騙票　民眾黨團：突採「全國歸戶」是打臉花敬群

形塑非綠共主！柯文哲大搶泛藍選票　716遊行對尬侯友宜

「攻擊是最好的防守」！　侯友宜全代會前「空陸戰」策略曝

快訊／郭台銘7／23參選總統？　郭辦：選舉相關說法皆毫無根據

鍾培生技術性擊倒Toyz　嗨喊：說我輸的人在哪？

孫生3比0擊敗小哥哥艾理　狠嗆：台中屁孩我打爆你

《拳上》網紅組合大對決　孫生3：0擊敗小哥哥艾理

李玟洗澡突流血衝出 搶救過程曝光 ｜20230706 ET午間新聞

正妹牽重機側倒刮傷「小牛」　初估要賠30萬！她蹲地啜泣

速食店前員工３秒包漢堡　手把手慢速教你怎麼做！

暫代陳建州當PLG臨時執行長　周崇偉被爆KTV熊抱啦啦隊員

甜品店開發「青蛙蛋糕」　整隻帶皮饕客一試成主顧

李玟成首登奧斯卡華人歌手！　出道30年《Di Da Di》超經典

小黑浪貓整路尾隨喵叫　5度倒地碰瓷要求負責！

遺憾「北一女特權案」不起訴　高虹安委屈：就該被無限上綱？

蔡正元稱「侯友宜是國民黨最弱參選人」　黃暐瀚：基層焦慮是事實

楊寶楨：柯文哲從未公開說重啟服貿　「誰希望大陸人來搶工作？」

拿補助蓋集貨場...變違建豪宅　宜蘭立委參選人陳俊宇認錯道歉

詹志宏與移民港人座談：陸委會、策進會將持續協助

幕後／郭台銘總統路「4條死3條」　獨立參選恐保送賴清德

批「囤房稅2.0」騙票　民眾黨團：突採「全國歸戶」是打臉花敬群

形塑非綠共主！柯文哲大搶泛藍選票　716遊行對尬侯友宜

「攻擊是最好的防守」！　侯友宜全代會前「空陸戰」策略曝

快訊／郭台銘7／23參選總統？　郭辦：選舉相關說法皆毫無根據

雄獅6月營收破20億　暑期、郵輪挹注下半年看旺

大牙「最新近照」曝光！隔10天首露面　把健康吃回來：才有力氣打仗

姑姑下單「4張台積電」　營業員不給買！她曝超扯原因

「女上男下」濕身吻！　林萱瑜和Gino親到發軟：跟老公都沒玩過

李玟輕生亡…醫憂出現模仿效應　身心科醫師：適時遠離手機

電車車主5年激增21倍　社區安裝充電樁屢卡關

日本核監管機構批准了！　福島核電廠「百萬噸廢水」今夏排入海

北市補習班爆「幼兒性騷案」！教育局稽查遭拍桌辱罵　怒開罰33萬

沒被交易到熱火就不打？經紀人出狠招　里拉德發文：我感到驚訝

第２屆四期教育成佛有你徵文頒獎　以文字傳遞佛法智慧

嬤被孫女騙玩丁丁桌遊　龜速起手勢敗北遭噴水

政治熱門新聞

黃國昌菜園變停車場惹議　承租人發聲

網紅測試國軍抗彈板幾乎穿透　國防部喊告

黃國昌土地被爆違法「改成341坪停車場」　陳明文開酸

囤房稅2.0會轉嫁到租金？財政部說明了

陳明文酸黃國昌偷刪文　網灌爆粉專

黃國昌自嘲「畸零王」　親揭土地變停車場真相

黃國昌要政府查停車場！周玉蔻酸明天就刨平

藍傳出換侯又「拔朱」？　黨內人士斥「違背黨章」：非常沒智慧

鈔能力！少棒隊沒錢赴美參賽　郭台銘伸援：已支持所有經費缺口

黃國昌擁種菜畸零地？　他諷：菜可能種在房子裡

藍常委醞釀「換侯」？　蘭萱：侯友宜在全代會前只有1條路可走

美軍兵推為何台海總「戰況慘烈」？　專家：背後迷思別只看結果

鄭麗文提「換侯」遭國民黨警告　網友臉書留言嗆：退黨好嗎？

幕後／郭台銘總統路「4條死3條」　獨立參選恐保送賴清德

更多熱門

相關新聞

蔡正元稱「侯友宜是國民黨最弱參選人」　黃暐瀚：基層焦慮是事實

蔡正元稱「侯友宜是國民黨最弱參選人」　黃暐瀚：基層焦慮是事實

國民黨總統參選人侯友宜民調持續低迷，黨內傳出「換侯」聲浪。前立委蔡正元7日表示，國民黨從未有過民調15%的總統參選人，直指侯友宜是國民黨有史以來「最弱」的總統參選人；而主持人黃暐瀚也說，黨內小雞擔心與基層焦慮都是事實，不管什麼提案，現在有在運作也是事實，過還是不過，只能等結果來證明。

批「囤房稅2.0」騙票　民眾黨團：突採「全國歸戶」是打臉花敬群

批「囤房稅2.0」騙票　民眾黨團：突採「全國歸戶」是打臉花敬群

快訊／郭台銘7／23參選總統？　郭辦：選舉相關說法皆毫無根據

快訊／郭台銘7／23參選總統？　郭辦：選舉相關說法皆毫無根據

美容美髮業「反服貿」　公會理事長：若強行通過會串連全台業者抗爭

美容美髮業「反服貿」　公會理事長：若強行通過會串連全台業者抗爭

民進黨：請柯文哲、侯友宜停止傷害台灣服務業

民進黨：請柯文哲、侯友宜停止傷害台灣服務業

關鍵字：

柯文哲2024總統大選九二共識楊寶楨莊瑞雄服貿民進黨國民黨民眾黨江永昌

讀者迴響

熱門新聞

快訊／Melody宣布離婚！　斷開17年尪「3點差距成主因」

即／澎湖后宮私廚遭砸店！曾掛合照惹怒高捷

旅行社訂錯機票「整團24人困印度」　領隊1舉動惹怒全場

獨／自爆酒駕　陳志強公共危險代價曝

打房獎金1000萬　「全民檢舉達人」來了！

李玟2繼女傳註銷IG　全面神隱

姊姊一周前早發現李玟反常！「突然改變」：覺得不對勁

好市多養樂多「40瓶87元」　一堆客人卻不買

李玟老公發訃聞　二姊澄清：不是我準備的

李玟遺產瘋傳40億台幣！　二姊親回遺產繼承

《中國好聲音》3人驟逝！

Melody與老公交往3月就閃婚！認婚後不適應

黃國昌菜園變停車場惹議　承租人發聲

謝春德遭控性侵13歲乾女兒　急喊3個字

《黑澀會》鄭靚歆整復反變重傷！　「成半殘廢」媽媽氣炸

更多

最夯影音

更多
鍾培生技術性擊倒Toyz　嗨喊：說我輸的人在哪？

鍾培生技術性擊倒Toyz　嗨喊：說我輸的人在哪？
孫生3比0擊敗小哥哥艾理　狠嗆：台中屁孩我打爆你

孫生3比0擊敗小哥哥艾理　狠嗆：台中屁孩我打爆你

《拳上》網紅組合大對決　孫生3：0擊敗小哥哥艾理

《拳上》網紅組合大對決　孫生3：0擊敗小哥哥艾理

李玟洗澡突流血衝出 搶救過程曝光 ｜20230706 ET午間新聞

李玟洗澡突流血衝出 搶救過程曝光 ｜20230706 ET午間新聞

正妹牽重機側倒刮傷「小牛」　初估要賠30萬！她蹲地啜泣

正妹牽重機側倒刮傷「小牛」　初估要賠30萬！她蹲地啜泣

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面