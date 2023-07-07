楊寶楨：柯文哲從未公開說重啟服貿　「誰希望大陸人來搶工作？」

▲美容美髮業者至立院陳情並向各黨團表達反服貿心聲。（圖／記者屠惠剛攝，下同）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜日前拋出「重啟服貿」議題。大批美容美髮業者7日至立院陳情，表達反服貿心聲，民進黨團、民眾黨團到場接受陳情書。民眾黨發言人楊寶楨表示，柯文哲從未在公開場合表達要重啟服貿，任何產業都一樣，誰希望大陸人大量來搶工作呢？民眾黨會為大家保護好界線，先通過監督條例，再來談兩岸是否能做良性的經貿交流。

根據陳情書內容，美容業者2016 年有高達38820家，2022年薪資成長幅度達到6.42%，業者憂心，若貿然開放將產生衝擊。對消費者有潛在危害，本土產業也嚴重衝擊。

陳情書內容指出，中國青年失業率飆高，高達1158萬名大學畢業生離開學校面臨求職挑戰，16至24歲青年失業率達到創紀錄的20.8%，大量應屆畢業生湧入市場。現在柯文哲又主張台灣開放服貿，讓台灣青年瞬間多了1千多萬個競爭者，不僅衝擊就業市場，屆時低價競爭瓜分市場、黑心產品入台危害人民健康、吸乾台灣人才、技術「回流」中國，都是我們害怕擔心的。

民眾黨發言人楊寶楨表示，大家會立法院陳情一定有很大的擔心，自己也不希望有大量大陸人到台灣搶工作，柯文哲從未在公開場合明確表達要重啟服貿，柯文哲過去太陽花反的都是黑箱。

楊寶楨指出，兩岸間經貿交流一定會有，監督機制必須完備，對於兩岸監督條例民眾黨團下會期會提出相關版本，監督機制完善後，再去討論是否可能先貨貿再服貿，重點是貨品先、服務人員擺在後面討論。

楊寶楨表示，現在陸委會等官網都表達，若服貿成行，並不會有大量大陸基層工作者來台搶工作，若真的要讓大陸人來台，也要立法院同意才能進行，所有立委一定會站在保護台灣基層勞工立場、嚴守界線。

楊寶楨直言，任何產業都一樣，誰希望大陸人大量來搶工作呢？民眾黨會為大家保護好界線，先通過監督條例，再來談兩岸是否能做良性的經貿交流。

對此，民進黨立委江永昌表示，聽了民眾黨發言，自己不禁要問，究竟是不要服貿，還是有貨貿後要繼續推動服貿？聽起來沒有要捨棄服貿，台灣美容美髮業有專業跟技術，但很怕有一定規模的傾銷手段，用削價競爭方式剝奪台灣美容美髮業的機會。

江永昌指出，中國那邊美容美髮業的鬥爭非常慘烈，包含各個產業，對當年江宜樺出來道歉說溝通不足，還好有太陽花學運擋下來，在馬英九當總統時，認為台灣經濟必須通過ECFA當成補藥，但世界經貿發展至今，到底是補藥還是毒藥？好加在當時有擋下，大家捫心自問，現在台灣的經濟非常穩定也有未來性，以這個方向努力才是正確路線。