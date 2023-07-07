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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲沒有要選到底？　陳智菡怒斥：政黨政治應誠實、不該扭曲

▲▼2023民眾黨主席柯文哲將以民眾黨總統大選參選人的身分，4/8啟程前往美國展開為期21天的訪美行程。今日(3/6)由黨秘書長周台竹及柯文哲辦公室發言人陳智菡召開記者會說明防美行程細節。（圖／記者湯興漢攝）

▲柯文哲競選辦公室發言人陳智菡。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲近來聲勢看漲，多份民調結果都穩居第二，甚至有繼續往上挑戰民進黨參選人賴清德的氣勢，也引起國民黨陣營緊張。針對有媒體爆料「柯文哲曝未必選到底　朱柯幕僚聯繫順」，柯文哲競選辦公室發言人陳智菡駁斥，「柯文哲參選人亦全力備戰，展現堅定決心」，呼籲政黨政治應該誠實行事，不應為了政黨私利、刻意歪曲事實。

柯文哲競選辦公室發言人陳智菡7日表示，近日國民黨發言人蕭敬嚴上節目爆料柯文哲密會40國民黨立委參選人，內容提及柯自爆「自己不一定要參選總統到底」，有媒體接著在7日還以「內幕／藍白合露曙光！柯文哲曝未必選到底　朱柯幕僚聯繫順」為標題接續報導。

陳智菡說，該新聞內文指稱「據透露，柯文哲私下稱不一定要選到底、最在意的是不分區立委，試圖向國民黨區域立委參選人釋放善意」，相關發言與報導內容，皆為不實爆料。

陳智菡表示，政黨政治應該誠實行事，不應為了政黨私利、刻意歪曲事實。至於媒體新聞衍伸「藍白整合露出曙光」之報導，更是穿鑿附會，本黨早已完成柯文哲主席代表台灣民眾黨參選2024總統之提名作業，柯文哲參選人亦全力備戰，展現堅定決心，針對近日有心人士放話、不實報導，本黨特發此聲明，以正視聽。

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柯文哲民眾黨國民黨陳智菡

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