柯文哲沒有要選到底？　陳智菡怒斥：政黨政治應誠實、不該扭曲

▲柯文哲競選辦公室發言人陳智菡。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲近來聲勢看漲，多份民調結果都穩居第二，甚至有繼續往上挑戰民進黨參選人賴清德的氣勢，也引起國民黨陣營緊張。針對有媒體爆料「柯文哲曝未必選到底 朱柯幕僚聯繫順」，柯文哲競選辦公室發言人陳智菡駁斥，「柯文哲參選人亦全力備戰，展現堅定決心」，呼籲政黨政治應該誠實行事，不應為了政黨私利、刻意歪曲事實。

柯文哲競選辦公室發言人陳智菡7日表示，近日國民黨發言人蕭敬嚴上節目爆料柯文哲密會40國民黨立委參選人，內容提及柯自爆「自己不一定要參選總統到底」，有媒體接著在7日還以「內幕／藍白合露曙光！柯文哲曝未必選到底 朱柯幕僚聯繫順」為標題接續報導。

陳智菡說，該新聞內文指稱「據透露，柯文哲私下稱不一定要選到底、最在意的是不分區立委，試圖向國民黨區域立委參選人釋放善意」，相關發言與報導內容，皆為不實爆料。

陳智菡表示，政黨政治應該誠實行事，不應為了政黨私利、刻意歪曲事實。至於媒體新聞衍伸「藍白整合露出曙光」之報導，更是穿鑿附會，本黨早已完成柯文哲主席代表台灣民眾黨參選2024總統之提名作業，柯文哲參選人亦全力備戰，展現堅定決心，針對近日有心人士放話、不實報導，本黨特發此聲明，以正視聽。