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批「囤房稅2.0」騙票　民眾黨團：突採「全國歸戶」是打臉花敬群

▲民眾黨團7日舉行「政院通過囤房稅2.0 民進黨選前才睡醒？」記者會 民眾黨發言人李頂立。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨團7日舉行「政院通過囤房稅2.0 民進黨選前才睡醒？！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

行政院昨公布「房屋稅差別稅率2.0方案」，將囤房稅率由現行的1.5％至3.6％，調升至2％至4.8％，且祭出「全國歸戶」機制。對此，民眾黨立法院黨團今（7日）舉行記者會表示，過去7年遲不採用的「全國歸戶」突然可行，打臉內政部次長花敬群「囤房稅無效」的說法，但囤房稅率調至最高4.8%，對囤房族來說幾乎無感。民眾黨團呼籲，居住正義不該是到選舉年才被討論的騙票工具，短期撒幣治標不治本的方法真的大可不必。

民眾黨立法院黨團7日上午舉行「政院通過囤房稅2.0 民進黨選前才睡醒？！」記者會，由黨團總召邱臣遠、幹事長張其祿、立委陳琬惠，偕同OURs都市改革組織秘書長彭揚凱出席。張其祿指出，民進黨去年選舉大敗前，把「房地產是台灣經濟火車頭」掛在嘴邊，今年在選舉壓力下才推動《平均地權條例》修法，內政部卻又以子法大開炒房客逃生後門。

張其祿表示，依業者統計今年上半年七大都會區預售屋總價依然持續上漲，如今面對7月16日人民將上街訴求居住正義壓力，民進黨再次祭出「囤房稅2.0」口號，只試圖調整稅率，卻忽視稅基、房價評定方式係遠低於市價等根本問題，難保打擊囤房問題不到位。

張其祿也指，行政院預計將非自住稅率（囤房稅）最高值調整至4.8%，預估影響36萬戶、增加26億稅收，但4戶以上才被判定為囤房，並且保留建商新成屋2年才課囤房稅期限，仍保有囤房、炒作空間疑慮。

邱臣遠則表示，去年中央擴大租金補貼1.0，實際執行率勉強過半，更有租客反應申請補貼遭房東刁難，但副總統賴清德不顧政策成效不佳，再加碼每年補貼50萬家戶，然而租屋黑市不解決，只會衍生更多問題，建議推行「全面實價登錄」，並建立檢舉制度與平台，同時研擬誠實申報「租稅大赦」等措施，提升房東登錄意願。

邱臣遠也說，內政部長林右昌曾提到，「租金補貼只是舒緩症狀」、「根治需要社宅」，實際上租金補貼怨聲載道，社宅又嚴重灌水，將興建中、已決標待開工、規劃中等「還不存在」的社宅列入，再加上包租代管，謊稱「8年20萬戶社宅」達標，賴清德還加碼喊出「2032年50萬戶社宅」，讓住宅政策淪為數字遊戲，社宅是高房價「解藥」，不該成為欺騙的「偽藥」。

陳琬惠說，民進黨執政7年，高房價已成台灣社會最大的問題，政府提出的「房屋稅差別稅率2.0方案」雖對改善房價幫助有限，但這不只是稅務問題，更關乎公平正義。彭揚凱則表示，根據財政部統計，稅率調高之後，囤房戶每年支出約從5000元增加至7200元，難以促使囤房戶釋出空屋，呼籲民進黨政府「既然要做就玩真的」，拿出更有力的政策，解決國內囤房與空屋問題。

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