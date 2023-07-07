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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德稱「中央協助地方建社宅」　柯文哲批：與事實不符

▲▼蔡英文、孫曉雅、侯友宜、柯文哲、賴清德出席美國國慶酒會。（圖／讀者提供）

▲柯文哲。（圖／讀者提供）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨總統參選人賴清德6日到新北市林口區新創園國際展演廳視察「林口世大運選手村社會住宅」時提出三項對策，並稱「過去中央推動社會住宅時，發現地方量能不足，所以成立住都中心」。民眾黨總統參選人、前台北市長柯文哲反駁「與事實不符」，強調在他卸任前，台北市已完工、興建中、多元取得的社宅達到兩萬戶，而中央完工之社宅則持續掛零，甚至連發包、用地取得、地方說明會都還沒有，就在內政部官網上以「規劃中」魚目混珠。

柯文哲今日在臉書發文表示，很高興賴清德到台北市政府興建的世大運選手村，宣示推動居住正義的決心，也很高興他主政時倡議且推動的「單一自住輕稅」搭配「囤房稅」政策，中央終於採納跟進。

柯文哲說，賴清德提出了三項對策，要保障民眾的居住權利，民進黨政府終於關注到房價高漲引發的民怨。但賴清德說總統蔡英文已完工或動工的社宅達到12萬多戶， 並說一開始是中央協助地方，後來發現「地方量能不足」，中央才成立住都中心、協助地方興建社宅，這些說法與事實不符。

柯文哲指出，在他卸任前，台北市已完工、興建中、多元取得的社宅達到兩萬戶，中央完工之社宅則持續掛零，甚至連發包、用地取得、地方說明會都還沒有，就在內政部官網上以「規劃中」魚目混珠。內政部長林右昌還說蔡英文8年20萬戶目標將在明年底「超標達成」，質疑「這個超標數字是如何計算而來？」

柯文哲表示，他擔任台北市長期間，台北市力推囤房稅、單一供自住者輕稅的稅制改革，對抑制房市有一定成效，因此他特別感謝北市議會、市府同仁的支持，更感謝台北市民做他堅強後的盾。

柯文哲透露，台北市領頭而行，中央終於在民怨爆棚，以及7月16日人民上街訴求居住正義的壓力下，推出「 房屋稅差別稅率2.0方案」方案，雖然是遲來的正義，但他相信，對的事只要能堅持，終會獲得社會認同及造福人民 。

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