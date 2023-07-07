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沒收到TPASS補助！業者揚言退出　公總嗆「已撥款」：地方自己沒付

記者李姿慧／台北報導

TPASS行政院通勤月票7月上路，傳出地方還沒收到中央補助款，悠遊卡公司揚言7月10日前未撥款，將停止撥款給運輸業者。對此，公路總局表示，從未有7月1日前要預撥款共識，且地方7月中才撥款卻要中央先撥，不過今上午早已撥款5億元到帳戶，其中北市2.2億元，其他包括基隆、新北和桃園等縣市2.8億元。

中央補助地方推動通勤月票，地方也須分擔部分補助，其中TPASS基北北桃生活圈1200月票，中央下半年補助款為19.34億元，地方政府自籌部分，台北市6.67億、新北市3.83億、桃園市2.04億、基隆市3千萬元。

不過卻傳出地方抱怨還沒收到中央補助款，悠遊卡公司揚言7月10日前沒收到中央補助款，將停止撥款給運輸業者，由運輸業者自行決定是否繼續執行月票政策。

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▲▼通勤月票啟用首日。（圖／記者李姿慧攝）

▲通勤月票7/1上路，針對補助款中央地方角力不斷。（資料圖／記者李姿慧攝）

公路總局則澄清表示，中央從未與地方達成7月1日撥款共識，地方雖然單方面希望中央7月1日前預撥經費，但考量已有超過30萬民眾已預先支付1200元月票金額約3.6億元給票證公司，帳戶裡已有一筆錢支應，目前應都有錢可撥付運輸業者，日前與地方政府會議已有說明；且地方政府補助款預計7月中才要撥款，地方不先撥款，卻要中央先撥，中央會議中都有表達，並未承諾7月1日前要預撥補助款，也從未有這樣的共識。

公路總局強調，地方政府本身的配合款也尚未撥付，不能只是一味要求中央撥款。另有關D+2是悠遊卡公司與運輸業者簽訂的撥款期限，公路總局原則尊重，公路總局今天上午已經發文同意撥款，希望地方配合款也可以盡快到位，不要影響運輸業者的營運及資金需求。

▲▼通勤月票啟用首日。（圖／記者李姿慧攝）

▲公路總局今針對基北北桃月票撥款5億元至專戶。（資料圖／記者李姿慧攝）

目前三大生活圈中，僅基北北桃申請預報，經審核後，公路總局今上午針對基北北桃申請預撥補助款已發文撥款5億元，其中北市2.2億元。其他包括基隆、新北和桃園等縣市2.8億元。

針對有業者喊錢不夠，公路總局運輸組專門委員陳俊宏表示，TPASS月票專戶應該要有3筆款項，第一筆是民眾購買月票加值金額，第二筆是中央補助款，第三筆是地方配合款，以基北北桃為例，有30萬民眾購買月票，專戶已有3.6億元，中央估算7和8月補助款5億元也撥入，目前有8.6億元，地方配合款預估也要有3億到4億元，請地方趕快撥款到專戶，讓水庫經費可供月票運作支應。

根據中央初估，北中南3大生活圈7月和8月中央補助款約8億元，其中基北北桃約5億元、中彰投苗約1億元、南高屏約2億元。公路總局表示，未來會視民眾月票實際搭乘情形估算補助款，一次以預撥2個月為原則，如有特殊情況再檢討。另地方政府後續申請預撥要提出過去使用數據，以佐證及預估所需預撥經費。

悠遊卡公司則表示，該公司協助執行中央TPASS政策，協助交通運輸業者可在民眾搭乘過後的「D+2」日後即可拿到票款，截至昨（6）日為止，相關清分撥款作業皆正常進行，只要補助款進入專戶，會依合約撥款給各交通運輸業者。

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