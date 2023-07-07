TPASS上路沒給地方錢？　陳建仁斥：傳言不是事實

▲陳建仁今日視察豬瘟拔針及百億基金畜牧升級輔導成果。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

TPASS行政院通勤月票7月上路，但外傳中央下公文指若不標註「行政院」就不給地方補助，且台北市還喊話還沒收到補助款。對此，行政院長陳建仁說，在6月1日的時候已經補助了北、中、南3個生活圈相關的經費，政府的補助都超過60%；此外，也會在本週就會撥付、預付7月及8月的補助款項，所有的傳言，「都不是事實」。

陳建仁說，交通部實際上昨天已經提出了相關說明，中央政府的做法是要提醒地方政府，要注意到標示的問題，避免乘客產生困擾、造成不必要的混淆。

至於補助的部分，陳建仁表示，在6月1日的時候已經補助了北、中、南3個生活圈相關的經費，政府的補助都超過60%，而且更重要的，也在本週就會撥付、預付7月及8月的補助款項，所有的傳言實際上都不是事實。

「在這裡我也要跟大家分享一個好消息，到目前為止，通勤月票已經有超過43萬人登記，而且使用的已經超過了460萬人次。」陳建仁表示，希望大家多多使用通勤月票，享受舒適方便，而且便宜實惠的月票，然後來減少交通阻塞，更重要的，能夠持續朝向節能減碳的目標來邁進。

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