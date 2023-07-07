熱！北市社子中午前就飆出38.1度　「下午2點前還可能更熱」

▲台北市社子中午前已出現38.1度極端高溫。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

雙北好熱，根據氣象局最新觀測，台北市社子自動測站上午11時30分已經出現38.1度高溫，直逼昨天社子測站全台最高溫38.3度紀錄，新北市屈尺也出現37.4度，氣象局表示，中午過後到下午2點高溫有機會再攀升。

今(7日)起到周日(9日)連3天爆熱，台北市社子上午11時30分已飆出38.1度高溫，新北市屈尺中午12時也出現37.4度高溫，新北市雙溪、新北、基隆等中午也有37.3度高溫出現。

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由於台北市社子為自動站，並無紀錄歷年高溫紀錄，不過今中午前高溫已直逼昨台北社子38.3度全台最高溫紀錄。

氣象局預報員曾昭誠表示，今中午過後到下午2點高溫有機會再攀升，其中大台北盆地內會較熱。

▲18縣市亮高溫燈號。（圖／氣象局）

氣象局今也針對18縣市發布高溫警示，其中基隆市、台北市、新北市、花蓮縣有出現38度極端高溫機率。

氣象局表示，受西南風影響，天氣晴朗炎熱，台東縣地區已有焚風發生，今(7)日白天基隆市地區、台北市地區、新北市地區、花蓮縣地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。

桃園市地區、苗栗縣地區、台中市地區、彰化縣地區、雲林縣地區、嘉義市地區、台南市地區、高雄市地區、屏東縣地區、台東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。新竹縣地區、南投縣地區、嘉義縣地區、宜蘭縣地區為黃色燈號。