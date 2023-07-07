雲林縣府籌劃通勤月票方案　盼中央核定

▲雲林縣政府除規劃縣內月票方案，並協調鄰近縣市合作爭取補助，不但要確實減輕縣民的交通負擔，更鼓勵民眾搭乘公共運輸。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

交通部公路總局針對「行政院促進公共運輸使用方案」原規劃生活圈僅列三大都會生活圈（北北基桃、中彰投、南高屏），自公布「公共運輸月票補助方案」後，雲林縣政府即啟動規劃且，現在已完成「縣內通勤月票規劃方案」，縣府將積極向中央爭取2024年預算，並於2024年初上線服務。

雲林縣境內國道客運路線計有16條、公路客運路線計有65條、市區客運路線計有9條，總計客運路線90條。縣府為改善偏鄉地區及年長者的交通通勤問題，於2015年開辦免費搭乘的幸福專車，目前全縣已有8鄉鎮、9輛車行駛偏鄉，方便民眾、長輩就醫、洽公，另針對縣內滿65歲以上長者及身心障礙證明者，可免費申辦敬老愛心卡免費搭乘。

縣長張麗善指出，照顧縣民、減輕生活負擔，是政府的責任之一，行政院公布「公共運輸月票補助方案」後，雲林縣政府立刻啟動規劃通勤月票方案 ，現已完成縣內通勤月票規劃方案，其內容包含縣內各式運具，可滿足民眾通勤交通的需求，讓縣民降低通勤交通成本。

縣府除持續努力規劃縣內通勤月票外，亦與雲嘉嘉南等縣市多次研議會議討論合作跨區，預計結合多縣市公路客運、市區客運及台鐵等運輸系統，串聯通勤路網，實施票證優惠，屆時也希望中央考量公共運輸平權，給予必要協助。



工務處長汪令堯表示，雲林地區沒有捷運，主要交通習慣與其他縣市有很大不同，在整合市區客運、公路客運、臺鐵、共享自行車（建置中）等各式運具上，需花費較多時間討論方案及補貼金額，預計7月底前提送申請計畫，儘速爭取中央之補助。