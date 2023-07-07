形塑非綠共主！柯文哲大搶泛藍選票　716遊行對尬侯友宜

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵、陳家祥／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲近期民調聲勢看漲，狠甩國民黨總統參選人侯友宜，由於柯儼然成為「非綠共主」，對於亟需在7月23日全代會前拉抬聲勢的侯友宜，已形成莫大壓力。據悉，坐二望一的柯文哲在723之前，將會加大動作爭奪泛藍選票，他預計9日上「董事長開講」，強化網路聲量，16日與前立委黃國昌、「館長」陳之漢合體，上凱道談居住正義，雖然侯友宜也會出席凱道活動，但柯營認為，侯自身有「包租公」爭議，根本不怕侯來搶票。

不同於以往的藍綠之爭，2024總統大選被視為第三勢力的柯文哲已是異軍突起，現階段聲勢壓過侯友宜，從近幾份民調結果來看，已逐步站穩第二名。此外，柯在支持族群分布上與領先的民進黨參選人賴清德各擅勝場，儼然是非綠陣營的最大共主。

分析柯文哲的支持族群，有明顯的年齡區隔，40歲以下、以上的支持度甚至大到可以用斷層來形容，也因此柯營選舉策略可以有明確的布局對象，積極鞏固年輕族群選票，鎖定與分眾族群的KOL合作，大打「印象牌」，目的就是要讓這些投票意向注重感覺、印象、熟悉度的年輕人，進到投票所只會想到柯，投下手中的選票。

▲民眾黨總統參選人柯文哲與網紅跳「求佛」。（圖／翻攝自柯文哲IG）

此外，為維持近期民調攀升「老二」的人氣，儘管距離總統大選還有半年以上的時間，但沒有市長包袱的柯文哲行程滿檔，光是7月9日就要先與「美麗島電子報」董事長吳子嘉進行「董事長開講」台北場，與粉絲面對面談政策，盼展現親民與願正面迎戰形象，與先前搞砸台大、政大場的侯友宜做區隔。

柯營人士表示，對身為小黨的民眾黨而言，本來就希望能有多一點場合、地方說明政見與治國理念，尤其是直球對決性質，更能凸顯柯文哲的特色，且這是另一種3人拚場，跟先前台大、政大場意思相同，「直接接觸選民、接受選民檢驗，是今年選舉很不一樣的特色。」

▲館長陳之漢及前時力立委黃國昌發起7月16日「公平正義」上凱道遊行活動，兩人特地送交邀請函給柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

而柯文哲也預計在7月16日上凱道，參與黃國昌、館長舉辦的「公平正義救台灣」活動，並要求黨公職以個人身份參與，希望能降低政黨色彩。面對侯友宜也將赴凱道，使該場遊行變「藍白搶票場」，黨內人士分析，至少柯文哲與民眾黨對於「居住正義」相對接近，可以充分表達過去在北市的做法或願景。

民眾黨黨內人士指出，民進黨執政8年，必須面對的就是司法改革問題，而國民黨作為國會第一大在野黨，加上在眾多地方執政，必須面對並闡述「做了什麼努力」問題，包括讓外界檢視「新北市蓋了多少社宅」，而任內蓋了2萬多戶社宅的柯文哲，也因此出現「市場區別」。

黨內人士分析，侯友宜在被台大學生詢問，本身擁有這麼多文大房產時，卻選擇不答此問題，結果716還要參加凱道遊行，「無論是媒體或現場民眾，都會對他提出相同質疑，就看侯友宜要繼續閃躲，還是如何清楚表達與解釋，這對侯來說都是個困難。」

不過，盼成為「非綠共主」的柯文哲，努力吸收藍營選票，所以柯文哲自身並不會狂轟侯友宜，而是藉由柯文哲本身的論述能力優勢，與侯友宜做出區隔。黨內人士透露，716凱道遊行就是將「居住正義」論述說清楚，倘若主辦方可讓柯、侯雙方都上台，屆時就是一個「大型模擬考」，彷彿是「總統政見說明會」提前暖身。