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竊松木3967公斤！山老鼠清明連假犯案　河床鋸切被民眾拍照檢舉

▲▼山老鼠在河床鋸切松木被民眾拍照，通報林務局「山老鼠雷達站」，警方循線逮捕竊嫌，並起出遭竊松木。（圖／警方提供）

▲山老鼠在河床鋸切松木被民眾拍照，通報林務局「山老鼠雷達站」，警方循線逮捕竊嫌，並起出遭竊松木。（圖／警方提供，下同）

記者蔡文淵／苗栗報導

山老鼠利用清明節連假期間竊取貴重林木，民眾向林務局「山老鼠雷達站」通報，警方根據情資查獲載運贓木車輛，並取出遭竊松木3967公斤，全案調查後依違反森林法、竊盜等罪嫌移送地檢署偵辦。

保七總隊第五大隊發布新聞稿表示，4月4日清明節當天接獲民眾向林務局「山老鼠雷達站」通報，指稱在臺中市和平區東卯溪溪床有嫌犯在「盜取一根很香的木頭長度約有十五米」，再以貨車將竊得的貴重林木外運，並拍照上傳「山老鼠雷達站」，保七總隊第五大隊立即與東勢林區管理處、臺中和平分局等單位共組警力進行查緝。

警方依據通報情資追查，於4月4日下午14時許查獲林姓嫌犯及載運贓木車輛，並循線起獲被竊取之臺灣針葉二級木-松木，經查林嫌利用連假期間在東卯溪溪床用鏈鋸將松木鋸切，再將2段樹幹以挖土機吊運至貨車車斗，並運至回收場變賣，牟取不法利益，遭竊松木共計3,967公斤重，全案調查後依違反森林法、竊盜等罪嫌移送臺灣臺中地方檢察署偵辦。

保七總隊第五大隊呼籲，保護臺灣珍貴資源，人人有責，為有效打擊盜伐，檢警林緊密合作，並結合在地部落力量，形成綿密監控網絡，籲請民眾共同打擊不法，若有發現盜伐、濫墾等非法情事，請利用林務局盜伐通報平台「山老鼠雷達站」，或撥打保林免費「救山林專線」0800-000-930通報，勇於檢舉不法。

▲▼山老鼠在河床鋸切松木被民眾拍照，通報林務局「山老鼠雷達站」，警方循線逮捕竊嫌，並起出遭竊松木。（圖／警方提供）

▲▼山老鼠在河床鋸切松木被民眾拍照，通報林務局「山老鼠雷達站」，警方循線逮捕竊嫌，並起出遭竊松木。（圖／警方提供）

▲▼山老鼠在河床鋸切松木被民眾拍照，通報林務局「山老鼠雷達站」，警方循線逮捕竊嫌，並起出遭竊松木。（圖／警方提供）

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