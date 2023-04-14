國有林11株老梅樹被偷　竟是管理人偷挖...賣給咖啡廳放門口

▲保七總隊第七大隊日前會同嘉義林區管理處，於台南市楠西區破獲鄭姓男子涉嫌盜採「老梅樹」，總計查扣11株梅樹，重量共計1695公斤。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

保七總隊第七大隊日前會同嘉義林區管理處，於台南市楠西區破獲鄭姓男子涉嫌盜採「老梅樹」，總計查扣11株梅樹，重量共計1695公斤，全案依涉嫌違反森林法罪嫌，移送台南地檢署偵辦。

保七總隊第七大隊於2022年12月中接獲嘉義林管處玉井工作站通報，轄內玉井事業區第20林班國有林地森林老梅樹遭不明人士竊取，隨即發現於台南市楠西區某咖啡廳外有不明新移栽植之梅樹，警方立即展開調查。

經警方嚴加調查後，發現該林班地由林姓民眾等4人承租，該承租地平日均委由鄭姓犯嫌負責管理、種植農作，而鄭受託管理該林班地，竟擅自竊取挖掘森林老梅樹監守自盜。

警方線查獲鄭嫌，並由鄭嫌帶領警方前往案地現勘指認，確認於國有林班地竊取挖植之梅樹共計11株，總重量1695公斤，價金約新台幣16萬5000元，全案依涉嫌違反森林法罪嫌移請台南地檢署偵辦。

保七總隊在此呼籲民眾於國有林班地上勿任意破壞、盜伐林木，或私自採掘具有經濟價值之森林主產物及副產物，竊取森林主產物，包括盜伐竹木（樹瘤）、根株殘材及倒伏林木，副產物諸如菌類、竹筍、灌藤、種子、樹脂…等，以免誤觸法令。

警方強調，台灣森林資源豐富，是全民共有的珍貴資產，任何人都不能據為己有，民眾若有發現破壞山林的情資，可立即向警察機關或透過林務局「救山林免付費專線(0800-000-930)」反映，共同守護台灣珍貴的森林資源。