▲金門海洋教師研習營，體驗離島生態探索教育。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／金門報導

海洋委員會為利「海洋教育」之推動，邀請全台各地區教師踴躍報名參加「海洋教師研習營」，並於今年7月3至5日起辦理金門場次，共為期3日的海洋研習課程，另由金馬澎分署第九岸巡隊同仁帶領教師體驗「離島生態及文化探索」課程，以瞭解當地風俗民情及文化傳承。

海洋委員會表示，藉由本次的活動，推廣行政院「向海致敬」政策，並邀請野生動物救援暨保育協會張保育員授課「海洋生態保育、救助及棲地保護」、國家海洋研究院海洋科學及資訊研究中心李研究員授課「臺灣海洋科技產業現況與未來」及國立金門大學海洋與邊境管理學系高教授授課「海洋產業與藍色經濟」、「臺灣在地海洋文化特色與傳承」。

海洋委員會說，使教師瞭解海洋保育觀念、海洋政策發展趨勢及海洋資源永續利用，並由第九岸巡隊陳副隊長授課「海洋安全概念與實務」及第九海巡隊巡防艇（PP-10081）搭載教師進行「海上巡弋及實務觀摩」課程，藉資深艇長解說航儀裝備及海域工作流程，以體驗海巡的勤務日常。

海巡署金馬澎分署表示，行政院「向海致敬」的政策及「開放、透明、服務、教育及責任」的五大原則下，讓教師們「知海」、「近海」、「進海」，透過尊敬海洋、瞭解海洋及運用海洋資源，讓台灣因海而遠大，而非被海所限制，同時培養教師對於海洋之情感與知識，以身為台灣海洋的一份子而引以為榮，更以我們海巡為榮，與我們海巡一同「向海致敬」。