　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

金門海洋教師研習營　體驗離島生態探索教育

▲金門海洋教師研習營 海巡推廣校園海洋教育。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲金門海洋教師研習營，體驗離島生態探索教育。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／金門報導

海洋委員會為利「海洋教育」之推動，邀請全台各地區教師踴躍報名參加「海洋教師研習營」，並於今年7月3至5日起辦理金門場次，共為期3日的海洋研習課程，另由金馬澎分署第九岸巡隊同仁帶領教師體驗「離島生態及文化探索」課程，以瞭解當地風俗民情及文化傳承。

海洋委員會表示，藉由本次的活動，推廣行政院「向海致敬」政策，並邀請野生動物救援暨保育協會張保育員授課「海洋生態保育、救助及棲地保護」、國家海洋研究院海洋科學及資訊研究中心李研究員授課「臺灣海洋科技產業現況與未來」及國立金門大學海洋與邊境管理學系高教授授課「海洋產業與藍色經濟」、「臺灣在地海洋文化特色與傳承」。

▲金門海洋教師研習營 海巡推廣校園海洋教育。（圖／記者郭世賢翻攝）

海洋委員會說，使教師瞭解海洋保育觀念、海洋政策發展趨勢及海洋資源永續利用，並由第九岸巡隊陳副隊長授課「海洋安全概念與實務」及第九海巡隊巡防艇（PP-10081）搭載教師進行「海上巡弋及實務觀摩」課程，藉資深艇長解說航儀裝備及海域工作流程，以體驗海巡的勤務日常。

海巡署金馬澎分署表示，行政院「向海致敬」的政策及「開放、透明、服務、教育及責任」的五大原則下，讓教師們「知海」、「近海」、「進海」，透過尊敬海洋、瞭解海洋及運用海洋資源，讓台灣因海而遠大，而非被海所限制，同時培養教師對於海洋之情感與知識，以身為台灣海洋的一份子而引以為榮，更以我們海巡為榮，與我們海巡一同「向海致敬」。

▲金門海洋教師研習營 海巡推廣校園海洋教育。（圖／記者郭世賢翻攝）

【更多新聞】

►基隆推「城市代客泊車」服務　謝國樑：9月起假日試營運

►限速60飆到89！新北刑警超速又酒駕　提報記大過、拔牌調地

►基隆Podcast諮商師探討良性溝通　正向面對青少年情緒管理

►暑期青春專案首日！出動拋棄式電擊器　基隆警局長率隊臨檢

ET快訊
手遊老闆是人蛇頭子！　高薪騙求職者去「KK園區」摘器官
山下智久「0偽裝」現身士林夜市！
陳志強自曝酒駕罪行！　曾智希道歉
姊姊一周前早發現李玟反常！　曝她「突然改變」
藝術家關臉書神隱！遭批「MeToo至今最狠毒」退路都想好

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

金門海洋教師研習營　體驗離島生態探索教育

新北救援寵物鳥訂製腳環　協助身分登記找到新飼主

全國首創軍事級「密室逃脫」　淡水古蹟博物館廣發英雄帖

市政建設關鍵推手！表揚122特優里長　侯友宜：一起為新北打拚

斥資千萬！全台最大賽車模擬器體驗館插旗台中　神車當鎮店之寶

快訊／彰化伸港明晚「送肉粽」路線曝光　生人迴避3生肖注意沖煞

暑假期間不封橋　中庄吊橋橋塔清潔美化作業延後

用路人注意！台66線新屋至觀音段路面施工　7／10~7／11管制

桃捷挺猿聯票7日熱血開賣　 4球星登上桃捷一日票面

桃竹苗分署積極協助旅宿、餐飲業　改善疫後缺工問題

鍾培生技術性擊倒Toyz　嗨喊：說我輸的人在哪？

孫生3比0擊敗小哥哥艾理　狠嗆：台中屁孩我打爆你

《拳上》網紅組合大對決　孫生3：0擊敗小哥哥艾理

正妹牽重機側倒刮傷「小牛」　初估要賠30萬！她蹲地啜泣

李玟洗澡突流血衝出 搶救過程曝光 ｜20230706 ET午間新聞

速食店前員工３秒包漢堡　手把手慢速教你怎麼做！

暫代陳建州當PLG臨時執行長　周崇偉被爆KTV熊抱啦啦隊員

甜品店開發「青蛙蛋糕」　整隻帶皮饕客一試成主顧

李玟成首登奧斯卡華人歌手！　出道30年《Di Da Di》超經典

主人對著小烏龜打招呼　牠看見後熱情揮手回禮

金門海洋教師研習營　體驗離島生態探索教育

新北救援寵物鳥訂製腳環　協助身分登記找到新飼主

全國首創軍事級「密室逃脫」　淡水古蹟博物館廣發英雄帖

市政建設關鍵推手！表揚122特優里長　侯友宜：一起為新北打拚

斥資千萬！全台最大賽車模擬器體驗館插旗台中　神車當鎮店之寶

快訊／彰化伸港明晚「送肉粽」路線曝光　生人迴避3生肖注意沖煞

暑假期間不封橋　中庄吊橋橋塔清潔美化作業延後

用路人注意！台66線新屋至觀音段路面施工　7／10~7／11管制

桃捷挺猿聯票7日熱血開賣　 4球星登上桃捷一日票面

桃竹苗分署積極協助旅宿、餐飲業　改善疫後缺工問題

褚麗卿跨國賣台灣60嬰兒　她40年後返鄉：好想見生母一面

打房獎金1000萬　「全民檢舉達人」來了！　建商：會充滿仇恨

營養師曝憂鬱症「6大致病原因」，「3種營養素」能穩定情緒

熱帶花園酒吧Finch Taipei落腳忠孝復興　結合無菜單日料打造獨特風味

炎亞綸只要真有拍耀樂「逃不了刑責」！　律師：合意拍攝也有罪

12星座7月「大旺日」揭曉！　5星座準備迎接財運驚喜

網紅辦比賽送出10輛車　「幸運兒」良心發現報警：我是臨演

快訊／澎湖「后宮私廚」遭砸店！曾掛合照惹怒高捷　疑爆口角釀禍

金門海洋教師研習營　體驗離島生態探索教育

去年曾爆出軌！　瑞奇馬汀震撼宣布「離婚6年藝術家老公」

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

地方熱門新聞

即／彰化伸港明晚「送肉粽」路線曝光

斥資千萬！全台最大賽車模擬器體驗館插旗台中　神車當鎮店之寶

噪音管制法新規範7/1上路　特定情況違法直接罰3600

全國首創軍事級「密室逃脫」　淡古館廣發英雄帖

芬園荔枝大爆發多10倍！價格崩了

桃捷挺猿聯票7日開賣　 4球星登上票面

淡北道路開標傳捷報　有望今年如期開工

花蓮夏雪芒果上市　新品種蜜雪一樣好吃

山友登馬崙山　墜數百米山谷亡

南警查獲越南觀光逾期女子

台東民防中隊結合企業　捐贈警用裝備

金門海洋教師研習營　體驗離島生態教育

空中大學圍牆拆了　人行道變寬

屏東移除綠鬛蜥逾5萬隻　農業處籲民眾發現通報

更多熱門

相關新聞

台籍教授腦瘤昏迷　陸醫護返家

台籍教授腦瘤昏迷　陸醫護返家

一名台籍張姓教授在大陸福州任教，不過日前因為腦瘤陷入昏迷，還好即時被送往醫院開刀，人已經恢復清醒，但照顧不便，家屬請求金門紅十字會協助，順利在24小時內完成人道救援，這也是首次有兩名陸籍醫師陪同護送患者來到金門。

金門休旅車起火　猛烈火舌狂竄

金門休旅車起火　猛烈火舌狂竄

快訊／瑞芳4男4女潛水遭洋流帶走！海巡出艇救援

快訊／瑞芳4男4女潛水遭洋流帶走！海巡出艇救援

金門戰鬥營員乘裝甲車喊過癮

金門戰鬥營員乘裝甲車喊過癮

赴金門「與6陸配團體餐敘」　李大維：新住民也是台灣一份子

赴金門「與6陸配團體餐敘」　李大維：新住民也是台灣一份子

關鍵字：

金門海洋教育海巡

讀者迴響

熱門新聞

即／澎湖后宮私廚遭砸店！曾掛合照惹怒高捷

《黑澀會》鄭靚歆整復反變重傷！　「成半殘廢」媽媽氣炸

姊姊一周前早發現李玟反常！「突然改變」：覺得不對勁

李玟生前最後身影！粉絲心疼：已不對勁

好市多養樂多「40瓶87元」　一堆客人卻不買

小S哭到雙眼浮腫進棚！《不熙娣》製作人不捨

「3生肖」要賺大錢了！升官加薪賺飽飽

百萬AV女優無法做愛　靠AI重返成人界

手遊老闆是人蛇頭子　求職者被騙去摘器官

陳志強酒駕被抓！才起步5秒就遇臨檢

抑鬱輕生被問：怎不看醫師　11年患者吐心聲

女兒逛大稻埕意外抓姦　目睹媽媽親餵小王崩潰

李玟搶救過程曝光！洗澡「突流血衝出浴室」

山下智久「0偽裝」現身士林夜市！

李玟老公發聲！悼念「摯愛的妻子」：她是溫暖和善良的人

更多

最夯影音

更多
鍾培生技術性擊倒Toyz　嗨喊：說我輸的人在哪？

鍾培生技術性擊倒Toyz　嗨喊：說我輸的人在哪？
孫生3比0擊敗小哥哥艾理　狠嗆：台中屁孩我打爆你

孫生3比0擊敗小哥哥艾理　狠嗆：台中屁孩我打爆你

《拳上》網紅組合大對決　孫生3：0擊敗小哥哥艾理

《拳上》網紅組合大對決　孫生3：0擊敗小哥哥艾理

正妹牽重機側倒刮傷「小牛」　初估要賠30萬！她蹲地啜泣

正妹牽重機側倒刮傷「小牛」　初估要賠30萬！她蹲地啜泣

李玟洗澡突流血衝出 搶救過程曝光 ｜20230706 ET午間新聞

李玟洗澡突流血衝出 搶救過程曝光 ｜20230706 ET午間新聞

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面