台籍教授福州任教...腦瘤陷昏迷開刀搶救　陸醫「小三通」護返家

記者吳奕靖、林名揚／金門報導

一名台籍張姓教授在大陸福州任教，不過日前因為腦瘤陷入昏迷，還好即時被送往醫院開刀，人已經恢復清醒，但照顧不便，家屬請求金門紅十字會協助，順利在24小時內完成人道救援，這也是首次有兩名陸籍醫師陪同護送患者來到金門。

▲張姓教授透過小三通的方式護送來到金門 。（圖／記者林名揚翻攝）

54歲的張姓教授長年在福州擔任教職，6月26日晚間睡覺後陷入昏迷，緊急被送往福州醫院救治，經過診斷確定是因為腦瘤才陷入昏迷，經過緊急手術之後，人恢復清醒，但是因為家屬都在台灣，所以照顧上非常不方便，而且還需要進一步的醫療。

▲張姓教授透過小三通的方式護送來到金門 。（圖／記者林名揚翻攝）

金門紅十字會因此介入協助，病患在6日上午透過家屬跟2名福建醫科大學附屬協和醫院醫生的護送下，透過小三通順利將人送到金門醫院站時照護，等待專機返台治療，能夠在24小時之後完成救援任務，金門紅十字會總幹事呂忠飛表示：「這次最困難的地方就是臨時找不到醫生可以陪同出境，還好有2位在福建協和醫院服務的台籍醫生柯建瑋與黃祈潔持有合格證件可以通關，也非常樂意陪同一路照護病患到金門醫院，真的非常感謝他們的幫忙」。

▲張姓教授透過小三通的方式護送來到金門，2名陸籍醫師陪同 。（圖／記者林名揚翻攝）