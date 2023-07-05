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等了3年！「金門戰鬥營」乘裝甲車　實際操作武器...學員喊過癮

記者林名揚、蔡怡萍／金門報導

睽違三年，金門戰鬥營終於再度舉辦！國防部112年全民國防教育「暑期戰鬥營」活動正式開跑，以戰地風情著稱的「金門戰鬥營」4日率先登場，除有營隊幹部的熱烈歡迎外，也安排「禮儀示範」、「太武山登高」等課程，使學員了解軍人標準儀態與當地獨特軍事史蹟，有許多都是首度到訪金門的學子，聽聞這此的戰鬥營，興奮得手刀報名體驗，也有雙胞胎兄弟對戰地風情很有興趣，相約來金門留下難得的回憶。

▲▼ 金門戰鬥營，國軍，軍人，戰車。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門戰鬥營讓學員體驗乘坐裝甲車。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

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全民國防教育「暑期戰鬥營」各營隊陸續展開，其中，全方位戰士體驗營與國防科學基礎科技實作研習營5日開訓報到，分別安排學員試乘CM34裝步戰鬥車，及製作無人飛機，感受國防科研成果；金門戰鬥營第2天課程則安排走訪擎天廳、馬山播音站等據點，並體驗陸軍海龍蛙兵戰技訓練，期使學員了解國軍勤訓精練成果，提升愛國意識。

▲▼ 金門戰鬥營，國軍，軍人，戰車。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼ 金門戰鬥營，國軍，軍人，戰車。（圖／記者林名揚翻攝）

在各營隊中，全方位戰士體驗營與國防科學基礎科技實作研習營，昨日完成學員報到後實施開訓典禮，正式展開營隊活動。國防科學基礎科技實作研習營安排無人飛機原理介紹及實作競賽、電池學動力小型車組裝及設計實作等體驗活動，讓學員親手實作，一窺國防科學奧妙。

全方位戰士體驗營則安排學員前往天山、金湯、萬金等不同營區參訪，並由教官針對陸軍現役裝備性能與戰力進行介紹，使他們進一步了解國防事務。接續是許多學員最期待的裝甲車試乘體驗，坐上小金門紅山靶場的裝甲車，聽著引擎低吼，充分感受甲車馳騁沙場的威力，讓學員直呼過癮。

▲▼ 金門戰鬥營，國軍，軍人，戰車。（圖／記者林名揚翻攝）

金門戰鬥營5日進入第2天課程，由受訓中的陸軍兩棲偵察營學員示範蛙操，並指導學子在豔陽下實際操作，讓他們感受官兵辛勤且扎實訓練過程；另參訪金門著名軍事景點「擎天廳」，學員對與自然地景融為一體的空間設計，均讚嘆鬼斧神工，紛紛與「擎天廳」題字合影留念，為活動留下美好回憶。

▲▼ 金門戰鬥營，國軍，軍人，戰車。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼ 金門戰鬥營，國軍，軍人，戰車。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼ 金門戰鬥營，國軍，軍人，戰車。（圖／記者林名揚翻攝）

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