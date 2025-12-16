5月大男嬰燙傷、摔傷還被打到骨折　父母求緩刑...最高院不買單

▲高雄粗心父母經常讓嬰兒挨餓，也造成嬰兒多處受傷，遭判刑定讞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

高雄一對粗心的父母，兒子去年11月出生後，經常忘記餵食，還曾經將熱湯掛在汽車座椅前，導致嬰兒腿部燙傷；甚至將嬰兒放在沒有圍欄的床上，造成嬰兒摔落地面，頭骨骨折。某次父親生氣毆打嬰兒胸口，造成肋骨骨折。一、二審法院將父親判刑2年6月與8月（得易科罰金）、母親判刑8月，2人請求上訴審法院緩刑，但最高法院不接受，判刑定讞。

判決指出，蔡男、潘女育有一子一女，受虐的兒子上面還有一個姐姐。2人在去年11月間生下兒子，但卻疏於照顧。兒子出生時體重2.84公斤，到本案案發時、今年2月10日就醫時，體重為3.7公斤，5個月期間內體重僅增加0.86公斤，生長曲線小於3%。兒子較同齡男童之平均體重嚴重低下，已造成生長發育遲緩結果，足以妨害兒子身心健全發育。

此外，去年12月間，蔡男駕車帶著一家人外出購買餐食時，竟貿然將熱湯掛在兒子乘坐之汽車座椅前方，導致兒子左小腿因接觸熱湯而受有陳舊性燙傷1.5x1公分之傷勢。蔡男今年初更因為不滿兒子哭鬧，徒手毆打兒子胸口，造成他左側第十一肋骨骨折。

今年初這對粗心父母貿然將兒子放置於高度約50公分，四周未設圍欄的床舖邊緣，隨即逕自入睡。結果兒子從床舖邊緣跌落地面後大哭，送醫治療時發現左側頂部蜘蛛網膜下腔慢性出血、左側頂骨骨折、左側額頭及臉頰瘀青。直到2月間，社工陪同潘女與男嬰打預防針，發現男嬰體重過輕，轉診到大醫院後，發覺男嬰有營養不良、解黑便、額頭及下巴瘀傷、左腳有陳舊性燙傷。因此社工通報重大兒虐事件，全案因此爆發，蔡男、潘女遭提起公訴。

法院審理時2人均認罪，法院最後認定2人犯「妨害幼童發展」、「成年人故意對兒童犯傷害」、「過失傷害」等罪，一審將蔡男判處有期徒刑8月、得易科罰金，並判刑2年8月；另外也將潘女判刑8月、得易科罰金。2人上訴，請求法院輕判並給予緩刑，但二審法院不接受，駁回上訴。全案再上訴第三審，最高法院16日駁回上訴定讞。