社會 社會焦點 保障人權

5月大男嬰燙傷、摔傷還被打到骨折　父母求緩刑...最高院不買單

▲桃園市周姓夫妻於2020年7月間因吵架失手將3個月大男嬰摔死，2人擔心東窗事發，竟將男嬰包裹後棄屍竹子湖旁山區，後來媽媽向警方自首才揭露案情。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲高雄粗心父母經常讓嬰兒挨餓，也造成嬰兒多處受傷，遭判刑定讞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

高雄一對粗心的父母，兒子去年11月出生後，經常忘記餵食，還曾經將熱湯掛在汽車座椅前，導致嬰兒腿部燙傷；甚至將嬰兒放在沒有圍欄的床上，造成嬰兒摔落地面，頭骨骨折。某次父親生氣毆打嬰兒胸口，造成肋骨骨折。一、二審法院將父親判刑2年6月與8月（得易科罰金）、母親判刑8月，2人請求上訴審法院緩刑，但最高法院不接受，判刑定讞。

判決指出，蔡男、潘女育有一子一女，受虐的兒子上面還有一個姐姐。2人在去年11月間生下兒子，但卻疏於照顧。兒子出生時體重2.84公斤，到本案案發時、今年2月10日就醫時，體重為3.7公斤，5個月期間內體重僅增加0.86公斤，生長曲線小於3%。兒子較同齡男童之平均體重嚴重低下，已造成生長發育遲緩結果，足以妨害兒子身心健全發育。

此外，去年12月間，蔡男駕車帶著一家人外出購買餐食時，竟貿然將熱湯掛在兒子乘坐之汽車座椅前方，導致兒子左小腿因接觸熱湯而受有陳舊性燙傷1.5x1公分之傷勢。蔡男今年初更因為不滿兒子哭鬧，徒手毆打兒子胸口，造成他左側第十一肋骨骨折。

今年初這對粗心父母貿然將兒子放置於高度約50公分，四周未設圍欄的床舖邊緣，隨即逕自入睡。結果兒子從床舖邊緣跌落地面後大哭，送醫治療時發現左側頂部蜘蛛網膜下腔慢性出血、左側頂骨骨折、左側額頭及臉頰瘀青。直到2月間，社工陪同潘女與男嬰打預防針，發現男嬰體重過輕，轉診到大醫院後，發覺男嬰有營養不良、解黑便、額頭及下巴瘀傷、左腳有陳舊性燙傷。因此社工通報重大兒虐事件，全案因此爆發，蔡男、潘女遭提起公訴。

法院審理時2人均認罪，法院最後認定2人犯「妨害幼童發展」、「成年人故意對兒童犯傷害」、「過失傷害」等罪，一審將蔡男判處有期徒刑8月、得易科罰金，並判刑2年8月；另外也將潘女判刑8月、得易科罰金。2人上訴，請求法院輕判並給予緩刑，但二審法院不接受，駁回上訴。全案再上訴第三審，最高法院16日駁回上訴定讞。

ET快訊
押寶台積電翻車？地主認賠逾2千萬
獨家／樂天8年約留林立！總值史上第2　月薪至少160萬超越陳
快訊／高虹安「貪汙無罪」重返市長恐生變！高檢署：將研議上訴
28歲媽生第六寶！　獲5.6萬大紅包
「麻吉大哥」黃立成已被清算200次！損失7.1億　帳戶剩16
高虹安案逆轉！貪污無罪、偽造文書判6月　內政部：可申請復職
獨／主導TVBS「亮槍嗆聲」假新聞　角頭郭平輝罹癌辭世
婚禮放他歌…下秒超大咖男神真的現身了　新娘當場嚇哭
快訊／高雄嚴重火警！濃煙狂竄網急喊：快戴上口罩
大逆轉！高虹安案二審改判6月　她點一關鍵：檢察官可能上訴

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

賓士男酒駕追撞垃圾車「23歲女慘死」　南警嚴正譴責

快訊／高虹安「貪汙無罪」重返市長恐生變！高檢署：將研議上訴

移工當保母9天！虐2月嬰「腦傷手骨折」命危成弱智　法官重判7年

現場畫面曝！高雄禹青塑膠工廠大火　烈火黑煙猛竄

西濱砂石車打滑撞小貨車！害車體扭曲夾護欄　恐怖現場畫面曝

增產報國！彰化溪州青農夫妻喜迎第六寶　醫院、公所加碼催生

快訊／大發工業區工廠大火！市府急發空品提醒：屏東新園列入

接單送「6支手機+5萬現金」　女外送員侵吞落跑！通訊行提告

桃園4歲女童寒風中「光腳發抖哭找媽媽」　暖警逐戶詢問送她回家

獨／主導TVBS「亮槍嗆聲」假新聞　角頭份子郭平輝罹癌辭世

黃國昌涉貪大破口！　台派金主承認匯款1000萬

全台有雨！　連下2天時間曝

22歲「美女棋士」無敵側臉爆紅！　泳裝曝光全露背

iPhone鬧鐘自動靜音　這功能快關掉

即／台南垃圾車收垃圾遭追撞　23歲女作業員當場慘死

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

多人急送ICU！發病前「都吃過1料理」　營養師示警了

驚悚瞬間！台南女清潔員站垃圾車尾才3秒　遭賓士猛撞慘死

爆偷吃已婚富商「Dora證實離開樂天」

男大生「下面長凸凸東西」衝診間　醫笑：大自然禮物

爸50歲就退休「領超過3000萬退休金」！他謝藍白選民

獨／邱薡荿狂拍557部SM　「6女拘禁7天」燒掉千萬

高虹安二審判決今出爐！　涉詐「11萬助理費」判7年4月

全台下2天！　轉雨時間曝

婚禮放他的歌…下一秒大咖男神真的現身了！

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

