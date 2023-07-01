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赴金門「與6陸配團體餐敘」　李大維：新住民也是台灣一份子

▲▼李大維金門剪綵並關懷陸配。（圖／海基會提供）

▲李大維金門剪綵並關懷陸配。（圖／海基會提供）

記者鄭思楠／綜合報導

金門縣第一家麥當勞今（1）日開幕。海基會董事長李大維前往金門參加金門第一家麥當勞的開幕剪綵儀式，李大維引用金色拱門理論，強調金門的和平角色。隨後李大維與秘書長邱垂正與6個金門陸配團體餐敘，感謝她們對陸配融入在台生活的協助，也關懷她們的需求並表達海基會協助之意。

李大維1日參加金門第一家麥當勞開幕剪綵儀式，致詞時他引用《世界是平的》的作者Thomas Friedman所提出的金色拱門的和平理論，也就是任何兩個有開設麥當勞的國家不會爆發戰爭。

李大維指出，麥當勞作為「跨國企業」，它的採購、製造及銷售等環節，都將使分店所在地更深度融入全球供應鏈。他期許金門很快能有第二家麥當勞的開設，相信也會促進金門的和平與經濟發展。

在金門縣政府安排下，由謝世傑秘書長召集金門縣6個陸配團體負責人與海基會餐敘，並交換意見。李大維說，從中國大陸來的新住民，在金門生活多年，早已是金門人，也是台灣一份子。他向每一個陸配團體的負責人表達敬意，並謝謝她們照顧關懷在金門的每一位中國大陸新住民，也因為她們的善盡職責，讓每個陸配都能在金門生活愉快，形成一個大家庭。

最後，李大維表示，感謝金門縣政府對中國大陸新住民的照顧，讓她們有更好的生活環境。

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海基會金門李大維陸配麥當勞

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