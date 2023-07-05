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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌23塊「種菜畸零地」有停車場　新北市府：若屬實最高罰30萬

▲▼ 汐止 。（圖／記者項瀚攝）

▲黃有一塊341坪土地作為停車場。（圖／記者項瀚攝）

記者杜冠霖／台北報導

前立委黃國昌主張居住正義，但一家人共有23筆土地和房產，遭人質疑。對此黃回應，那些都是種菜的畸零地。而新北市議員張錦豪5日指出，其中兩筆農牧用地被闢為停車場。新北市交通局回覆，經查該路段尚無申設收費停車場的資料及紀錄。新北市城鄉局、農業局則表示將到場會勘、若屬實最重罰30萬。

《ETtoday新聞雲》記者昨（4日）直擊黃在汐止大本營的10筆土地，其中有多筆地號就是黃的住所，建築相當樸素，另外2筆超過300坪土地，1筆僅為一片綠草，另一塊則作為停車場。

▼張錦豪質疑黃國昌違法經營停車場。（圖／翻攝張錦豪臉書）

▲▼張錦豪質疑黃國昌違法經營停車場。（圖／翻攝張錦豪臉書）

張錦豪直言，黃國昌號召大家為居住正義上凱道遊行，名下23筆土地經比對，卻發現停車場跟荒地，其中汐止區水源段162地號為黃國昌女兒持有、163地號為黃國昌持有，大約20-25個停車位，如果以3000/月，平均月收6-7萬。

張錦豪也提出3問題，第一、沒有申請停車場登記證、所以沒有繳稅。第二、屬於都市計畫區內的保護區用地，已違反土地使用，如檢舉將移給城鄉發展局，一般開罰6-30萬，並將恢復農牧用地原狀，也就是不能有水泥鋪面。第三、可能有違建物。

對於該地段是否有申設停車場，議員邱婷蔚行文新北市交通局詢問，新北市交通局則回覆，經查該路段尚無申設收費停車場的資料及紀錄。

邱婷蔚指出，新北市府已正式回覆，汐止水源路2段上沒有申請設立任何收費停車場，「所以大家要是看到有任何收費停車場，是你眼睛業障重」。

對於該地被做為停車場使用，張錦豪表示，該地為都市計畫區保護區，不可以做停車場，要限期改正。新北市城鄉局則指出，將到場會勘，若確實作為停車場使用，且並未向主管機關申設，最重可裁罰6至30萬罰鍰。

▲▼新北市府回應黃國昌地目問題。（圖／翻攝邱婷蔚臉書）

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