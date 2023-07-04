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才喊出席居住正義遊行　侯友宜被挖「大群館」漲價：5.5坪月租1.6萬

▲黃國昌、陳之漢發起「公平正義救台灣」活動，侯友宜競選辦公室副執行長謝政達今代收邀請函，並稱原則上會安排侯友宜參加。（圖／記者許靖騏攝））

▲黃國昌、陳之漢發起「公平正義救台灣」活動，侯友宜競選辦公室副執行長謝政達今代收邀請函，並稱原則上會安排侯友宜參加。（圖／記者許靖騏攝））

記者杜冠霖／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜將參加7月16日「司法正義」、「居住正義」大遊行。但侯過去文化大學「大群館」爭議被挖出。「大群館」現改名「凱旋苑」、共103間套房，僅5.5坪卻月收1.6萬，等於月收164萬，議員楊子賢指出，參加居住正義遊行走到腿軟、跟學生收房租數錢到手軟，這就是要跟館長、黃國昌高呼居住正義的侯友宜。

網紅「館長」陳之漢、前立委黃國昌以「司法正義」、「居住正義」為訴求，號召民眾7月16日走上凱道遊行，他們3日前往新北市，遞交邀請函給國民黨總統參選人侯友宜，侯指派競辦副執行長謝政達代收。陳、黃、謝三人都說，彼此是認識多年的好友，謝表示，侯之前在台大演講已表達全力支持這次活動，呼籲大家7月16日一起走出來，侯友宜也會親自參加。

▼凱旋苑牌價表。（圖／翻攝凱旋苑臉書）

▲▼凱旋苑牌價表。（圖／翻攝凱旋苑臉書）

但遊行主旨為居住正義，也讓侯友宜過去大群館爭議再被挖出，「大群館」現改名「凱旋苑」、共103間套房，僅5.5坪卻月收1.6萬，等於月收164萬，議員楊子賢表示，侯對外說法是「已委外承租代管」，侯友宜工作是參加居住正義遊行，走到腿軟，生活卻是：跟學生收房租，數錢數到手軟。

楊子賢批評，「凱旋苑」租客來源是文化大學學生，侯友宜還批評私立大學學費補助政策是大撒幣，卻提不出任何幫助年輕人的政策，這個就是要和館長、黃國昌一起高呼公平正義的「侯友宜」。

侯友宜2018年新北市長選舉期間深陷「大群館」宿舍爭議，2018年選舉時被踢爆妻子任美玲名下建物申請99個門牌，以集合住宅名義取得使照，再由家人參與經營的「又昱公司」和文化大學簽約，變成學生宿舍，被質疑避稅、包租公。連時任台北市長柯文哲都說，「他（侯友宜）很會鑽法律漏洞。」

2019年該館改由新壽公司委管，更名為「凱旋苑」，招租單人及雙人套房共103間房，整修後的「凱旋苑」更是租金大漲，僅5.5坪卻月收1.6至1.65萬不等。對此，侯友宜3日受訪時則避談無回應。

▲建管處、都發局、消防局會勘文化大學大群館、都發局高國峯工程司、建管處使用科股長楊景程▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲文化大學大群館。（資料照／記者屠惠剛攝）

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