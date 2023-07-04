擁23筆土地「還敢喊居住正義」　黃國昌：都是種菜的畸零地

▲黃國昌強調自己絕對沒有炒地炒房，名下的土地都是種菜的畸零地。（圖／記者許靖騏攝）

記者趙蔡州／綜合報導

時代力量前立委黃國昌16日將與館長陳之漢一起舉辦「公平正義救台灣」活動，號召民眾為司法改革、居住正義發聲，不料他近日遭外界質疑，他的名下擁有23筆土地與房產，居住正義根本是喊假的。對此，黃國昌表示，那23筆土地都是種菜的畸零地，他絕對不會炒房炒地。

黃國昌與陳之漢將在16日舉辦「公平正義救台灣」活動，兩人3日一起前往民進黨中央黨部、民眾黨中央黨部及國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室遞交邀請函。黃國昌在侯友宜競辦外接受媒體訪問時，被問到名下擁有23筆土地與房產，岳父還是建商，外界質疑他的居住正義根本是喊假的。

▲黃國昌名下有23筆土地與房產，被質疑居住正義喊假的。（圖／記者湯興漢攝）

對此，黃國昌表示，2016年他參選立委時，國民黨與網軍才拿這件事攻擊他，沒想到2023年他因為要舉辦活動，再次被民進黨的側翼網軍利用，強調自己絕對不會炒房炒地，過去10年絕對沒有任何不動產交易，至於外傳的土地都是種菜的畸零地，拿這個東西出炒作，想打擊這次716活動，只是顯得心虛。

至於岳父背景問題，黃國昌回答，他不管在學界，還是踏入政治後，他對於居住正義的堅持、在立法院所推動的法案，從來都沒有改變過，而他想推動的理念、法案及政策，事實上對建商都是不利的，不會因為他的岳父從事的行業而有任何改變，岳父也從不干預他的政治主張。

他直言，台灣社會最痛恨政治人物為了利益，在政策方面對建商放水，他一路走來絕對禁得起檢驗，絕不像某些立委明面上推動政策，暗地卻幫財團喬都更和土地，也希望台灣的公共政策可以回歸理性討論，抹黑潑糞的伎倆在台灣日漸成熟的公民社會，已經愈來愈沒有用了。