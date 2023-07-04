布袋戲與電競跨界結合　2023雲林電競派對全齡式參與再創新高度

▲雲林縣長張麗善、新聞處處長卓宜姿、議員陳芳盈、雲林縣肉品市場副總經理邱良閱、電競高手統神與素還真Coser一起揭開活動序幕，邀請各方電競好手參與2023雲林電競派對。（圖／雲林縣政府提供，以下同）

圖、文／雲林縣政府提供

「2023雲林電競派對」將於8/19-8/20於雲林縣立體育館盛大舉辦，以雲會群俠爭霸武林為號召，邀請各方電競豪傑們匯聚雲林，打造充滿劍聲疾鳴，繪光劍 影的電競武林盛事，醞釀一場英雄相聚、群雄爭霸的武林之戰，此次賽事將祭出 高達32萬元的總獎金，賽事報名如火如荼展開中，報名截止日至7/12，歡迎年滿十五歲以上的各方電競好手踴躍參與，共同爭奪高額獎金及冠軍殊榮。



雲林縣長張麗善表示，雲林為農業大縣近年來積極結合智慧科技，務求打破刻板 印象，從傳統進化智慧科技到5G，展現新風貌，「2023雲林電競派對」不僅會是一場科技與文化的完美融合，它更將成為打破年齡與世代限制，讓所有人都能享 受的電競盛宴，本次電競比賽更與雲林深具地方特色的「霹靂布袋戲」文化相結合，共同打造最具奇幻仙俠風格的競技世界，希望透過產業、政府和學術界的緊 密結盟，來推動在地電競產業的發展，也展現了雲林縣對於創新和多元產業的積極追求。

▲縣長張麗善體驗最夯的電玩Switch搭配「瑪利歐賽車實況 家庭賽車場」遊戲。



記者會中縣長體驗現今最夯的電玩Switch搭配「瑪利歐賽車實況家庭賽車場」這款遊戲，以遊戲搭配AR實境讓素還真Coser帶領著縣長一起暢遊雲林，賽道 中有許多雲林的知名景點：雲禾大橋、台149甲線、北港朝天宮、雲林布袋戲館、 西螺大橋、虎尾圓環素還真，以虛實結合的科技來推動雲林縣的觀光，展現中雲 林的在地風情與魅力。

新聞處處長卓宜姿表示，決賽賽事當天將邀請知名遊戲直播主「統神」所率領的「地獄豬職業戰隊」蒞臨活動現場進行表演交流賽，並且在兩天的活動中更安排 「霹靂英雄大匯演」、「雲林電競啦啦隊」以及「姬 Revolt」等精彩舞台演出。 此外，除了精彩的電競賽事外，會場也將設置多項電競周邊活動，如「電競派對 品牌市集」、「瑪利歐賽車實況」、「電競自行車」、「2030雲林未來願景館裝置藝術」、「機甲戰俠-機器人機台體驗區」、「VR 實境遊戲體驗」和「Switch 遊戲體 驗」等豐富多元的活動，以及市集設攤互動，邀請民眾體驗電競的魅力與樂趣。

▲活動當天並舉辦品牌聯合摸彩活動，價值超過50萬的品牌大禮等待你來拿！



活動記者會上特別邀請霹靂國際多媒體、雲林良品、雲饗豬、ASUS、ROG、Acer Gadget、新天鵝堡桌遊、CENTURION百夫長、保力達、永信藥品、緻麗伯爵酒店、 THULE等品牌合作廠商一同參與，並支持這場盛大的電競派對，在活動當天，也特別舉辦了品牌聯合摸彩活動，價值超過50萬的品牌大禮等待幸運的民眾，詳細的活動資訊可參考「2023雲林電競派對」官方Facebook粉絲團，讓我們共同 期待這場精彩紛呈的電競盛會！