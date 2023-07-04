雲林登革熱再添一例　羅一鈞：年長者有較大機會成為重症

▲古坑鄉再添一例登革熱病例，衛福部疾管署副署長羅一鈞參與說明記者會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣出現本土登革熱病例今（4）日雲林縣長張麗善、古坑鄉長林慧如、衛福部疾管署副署長羅一鈞於古坑鄉高林村召開說明記者會。林慧如指出，即將公佈第七例確診，該民居住古坑村，鄉公所一定傾全力配合縣府、中央與疾管署相關的作業程序，清潔隊員、村幹事鄉親一定挺立度過疫情。

雲林縣長張麗善表示，登革熱病毒為印尼株，針對非法勞工的部分不會遣送也不會懲處，呼籲所有在古坑鄉協助農務工作等外籍勞工能夠儘速出來配合衛生單位快篩，找出病加以杜絕來避免疫情擴大，許多的防犯措施都需進行，而外籍移工也是防範重點之一。

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▲大雨過後，許多易積水之容器更是登革熱病媒蚊孳生之處。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

衛福部疾管署副署長羅一鈞表示，防疫不分中央地方，雲林疫情現況經研判病毒與台南的登革熱病毒是不同的，疫情在積極地控制下是有可能圍堵住的，中央調度了22部噴藥機具與26人次，從週五開始每天都到古坑協助防疫措施，並密切持續合作，中央也會再請防治專家親自到現場提供必要的協助與指導，盼疫情能夠快速順利獲控制。

羅一鈞提到，年長者得到登革熱會有較大機會成為重症，所以民眾要多關心家中長者有沒有出現登革熱症狀儘速就醫。衛生局長曾春美說明，從今天下午2點到4點持續在荷苞村提供快篩，相關資訊會請衛生所與公所公告。古坑鄉長林慧如表示，現在發現登革熱確診已七例，我們竭盡所有單位整合起來共同來防治。

▲預防登革熱爆發流行，應注意戶外避免放置積水之廢棄物，儲水或盛水容器應隨時清洗乾淨。（圖／記者蔡佩旻翻攝）