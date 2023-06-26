「榮耀二十，永續未來」　雲林縣觀光工廠嘉年華啟動

▲雲林縣政府舉辦「雲林縣觀光工廠嘉年華活動」啟動記者會，嘉年華主題為「榮耀二十，永續未來」。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府今（26）日舉辦「雲林縣觀光工廠嘉年華活動」啟動記者會，展現耕耘觀光工廠屆滿20週年成果，啟動典禮由縣長張麗善、經濟部中部辦公室視察許世燦、中華民國觀光工廠促進協會理事長許立昇、雲林縣觀光工廠協會理事長曾士豐及縣內10家觀光工廠代表共同啟動，活動於7月1日開跑至8月31日。

建設處代理處長鄭峯明指出，雲林縣觀光工廠嘉年華會由建設處、教育處及行政處、觀光工廠協會合辦，讓民眾藉由到訪觀光工廠，了解產品製程與品牌故事，體驗DIY的樂趣，另規劃觀光工廠意象繪畫比賽、觀光工廠集章聯合促銷等活動，讓大眾以優惠的價格買到MIT產品，同時有機會摸彩拿大獎。

▲福祿壽酒廠新產品「幸福花醉系列」，嚴選花卉與純米糧融合手工複蒸餾，酒體融合花、果香雅郁之精華，以白酒永恆之特質讓花朵永不凋謝、保留橙皮原香，酒體滑順甘甜。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣政府重視觀光工廠發展，縣長張麗善表示，自上任以來，在疫情期間仍積極行銷宣傳觀光工廠品牌知名度，輔導有意願的企業轉型觀光工廠，促進企業創立自我品牌價值，並與中山大學合作，輔導觀光工廠面臨高齡化社會的轉型及服務。雲林縣政府團隊將持續輔導及行銷觀光工廠，為產業、經濟及觀光共同努力。

▲雲林福祿壽酒廠將於雲林觀光工廠嘉年華活動期間推出打卡標記贈禮品。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣觀光工廠協會理事長曾士豐表示，協會辦理雲林縣觀光工廠嘉年華活動，主題為「榮耀二十，永續未來」，內容以繪畫比賽及集章聯合促銷雙活動並行，邀約全國民眾來雲林縣一同歡慶雲林縣觀光工廠嘉年華會，吸引跨縣市旅客前來遊園參觀。詳請可洽https://economic.yunlin.gov.tw/或雲林縣觀光工廠協會FB粉絲頁

▲雲林縣觀光工廠嘉年華會讓民眾藉由到訪觀光工廠，了解產品製程與品牌故事，體驗DIY的樂趣。（圖／記者蔡佩旻攝）

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