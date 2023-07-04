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世界皮膚科醫學會新加坡研討會　王正坤汲取醫學美容新知

▲台灣美容醫療促進協會理事長王正坤醫師出席世界皮膚科醫學會新加坡研討會，汲取最新歐美醫學新知，協助國內全力預防醫美副作用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台灣美容醫療促進協會理事長王正坤醫師出席世界皮膚科醫學會新加坡研討會，汲取最新歐美醫學新知，協助國內全力預防醫美副作用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

世界皮膚科醫學會WCD是全世界22萬名皮膚科醫師盛會，7月3日到8日在新加坡舉行，於短短幾天舉辦數百個不同主題的醫學會議，來滿足全世界皮膚科醫師追求醫學知識的需求，台灣美容醫療促進協會理事長王正坤醫師也出席盛會，汲取最新歐美醫學新知，協助國內全力預防雷射、肉毒桿菌素與玻尿酸等醫美副作用。

王正坤醫師指出，醫學美容副作用與醫療糾紛是全世界共同的熱門議題，讓整個大會擠得水洩不通，醫師們排隊進入會場，就是為了獲得最新的醫學新知來保障病人安全。

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王正坤醫師是企管博士、皮膚科專科醫師，現任台灣美容醫療促進協會理事長、長榮大學企管博士班老師、成功大學EMBA碩士班老師與藝群醫學美容集團董事長，目前藝群醫美集團旗下有12家診所與1家Dr.藝群保養品公司。

▲台灣美容醫療促進協會理事長王正坤醫師出席世界皮膚科醫學會新加坡研討會，汲取最新歐美醫學新知，協助國內全力預防醫美副作用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王正坤醫師表示，世界皮膚科醫學會把醫學美容副作用分成3大類，雷射與醫美儀器副作用、肉毒桿菌素副作用與填充物玻尿酸注射副作用。雷射副作用包含黑色疤痕與白色疤痕，當儀器能量太高時，就容易產生以下這些副作用，黑色疤痕是指雷射術後反黑，稱為發炎後色素沉澱。白色疤痕是有些人會反常，產生皮膚變白的脫色副作用。除毛雷射術後，偶爾會發生毛髮異常增生的副作用，稱為反常性多毛症。冷凍減脂之後，有些人也會反常發生脂肪增生的副作用。脈衝光能量太高時，對於膚色較深的亞洲有色人種會產生嚴重灼傷與潰爛。磨皮汽化雷射會發生凹陷疤痕、細菌感染、黴菌感染、病毒感染、雷射術後紅斑或肥厚性疤痕等副作用。音波拉皮能量太強，會導致皮膚潰爛、運動神經斷裂、麻痺等副作用。電波拉皮能量太高，容易導致燙傷潰爛。

王正坤醫師說，肉毒桿菌素副作用，包含壓眉、眉尾上翹、眼皮下垂、嘴角歪斜、左右不對稱等副作用。相當罕見與相當有趣的病例是，有些病人在額頭注射肉毒素之後，會產生額頭凹陷，稱為類似硬斑症的皮膚萎縮，隔幾個月之後，額頭會自動恢復正常。

▲台灣美容醫療促進協會理事長王正坤醫師出席世界皮膚科醫學會新加坡研討會，汲取最新歐美醫學新知，協助國內全力預防醫美副作用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，注射填充物玻尿酸、艾麗斯精靈針、舒顏萃、晶亮瓷的副作用，包含皮膚壞死、血管栓塞、眼睛失明、皮膚產生腫塊顆粒、皮膚過敏。尤其在COVID-19新冠肺炎疫情之後，很多人感染COVID-19導致體質改變，很容易過敏，因此在注射填充物或打完雷射之後，皮膚產生過敏的硬塊、腫塊或發紅。有醫師報告在太陽穴注射填充物造成頭髮大片脫落的禿頭副作用。在嘴唇與眼皮注射玻尿酸是比較困難的技術，需要有非常熟練的注射手法，而且不能注射過量，嘴唇容易在注射後，形成很多像珍珠顆粒的腫塊。

▲台灣美容醫療促進協會理事長王正坤醫師出席世界皮膚科醫學會新加坡研討會，汲取最新歐美醫學新知，協助國內全力預防醫美副作用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王正坤醫師強調，預防各種醫美副作用的對策，就是醫學知識與醫學技術，所以醫師一定要勤於學習，定期進修，不斷吸收醫學新知，養成終身學習的好習慣。王正坤醫師於1997年撰寫醫學美容雷射與注射填充物書籍之後，其所經營的藝群醫學美容集團維持每週進行醫師讀書會議，以醫學教育為基礎，穩健展店12家診所。在此次世界大會，王正坤醫師也考察各式各樣的歐美雷射儀器，身為台灣美容醫療促進協會理事長，有責任讓台灣醫療水準與歐美並駕齊驅。

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