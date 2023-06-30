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慕名來台！新加坡衛生官員參訪花蓮慈院　交流中西醫合療成果

▲▼新加坡衛生部中醫管理委員會主席張俰賓博士與四名新加坡慈濟基金會主管，抵達花蓮慈濟醫院座談交流。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼新加坡衛生部中醫管理委員會主席張俰賓博士與四名新加坡慈濟基金會主管，抵達花蓮慈濟醫院座談交流。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

新加坡衛生部中醫管理委員會主席張俰賓博士與四名新加坡慈濟基金會主管，29日下午抵花蓮慈濟醫院，與何宗融副院長及多位中醫師座談交流，並至中醫門診和病房參。張俰賓博士表示，新加坡政府為支持中醫在地發展，20年前就已頒布相關法令，保障中醫師的權益，以提升中醫服務品質為目標；因聽聞花蓮慈院以中西醫合療著名，慕名到此學習，期望藉由交流，能把中西醫合作的模式帶回家鄉新加坡。

▲▼新加坡衛生部中醫管理委員會主席張俰賓博士與四名新加坡慈濟基金會主管，抵達花蓮慈濟醫院座談交流。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

張俰賓博士表示，因聽聞花蓮慈院以中西醫合療著名，慕名來台學習。

「當代主流醫療體系是講究實證醫學的西醫，因此中醫藥的實證是目前重要趨勢，也是我們的主要研究項目之一。」何宗融副院長感恩林欣榮院長大力推動中醫藥的研發，不僅讓有需要的病患接受中醫師照會，更發展出中西醫雙主治醫師的治療模式，花蓮慈院中醫團隊也有許多機會常與來自世界各地的醫療人員交流，以將發揚中醫發揚光大為目標，促使中醫藥與中西醫合療在至更多地方落地深根，成為病患邁向健康的助力。

▲▼新加坡衛生部中醫管理委員會主席張俰賓博士與四名新加坡慈濟基金會主管，抵達花蓮慈濟醫院座談交流。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

何宗融副院長指出，有了中醫「一針、二灸、三用藥」的幫助，許多病症都能獲得很好的效果。

交流會上，花蓮慈院中醫師龔彥綸在座談會中代表分享花蓮慈院中醫藥發展碩果。花蓮慈院積極推動中西醫合療，以最先進的西醫技術，結合傳承千年的中醫智慧，幫助了許多病人重獲新生，於2021年獲得衛生福利部第一屆玉階獎「領航貢獻獎」的殊榮。此外，團隊利用當歸純化物研發治療惡性腦瘤的新藥，在臨床試驗上有突破性發現，榮獲2022年國家新創獎的肯定；中草藥用於糖尿病、巴金森氏症等方面疾病治療的研究重要成果，也陸續發表在國際期刊上。

▲▼新加坡衛生部中醫管理委員會主席張俰賓博士與四名新加坡慈濟基金會主管，抵達花蓮慈濟醫院座談交流。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

張俰賓博士一行人觀摩中醫部針灸科主任林郁甯為患者針灸治療，並用手機拍照記錄細節。

何宗融副院長指出，包括中風、顱腦損傷、脊髓損傷恢復期加強神經修復、減緩癌症放化療副作用、及至孕婦安胎和待產，有了中醫「一針、二灸、三用藥」的幫助，都能獲得很好的效果。

▲▼新加坡衛生部中醫管理委員會主席張俰賓博士與四名新加坡慈濟基金會主管，抵達花蓮慈濟醫院座談交流。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

參訪花蓮慈院中醫病房，由總醫師與病房護理長介紹如何利用煎藥壺為患者薰藥治療。

張俰賓博士表示，經過這次參訪，看見花蓮慈院團隊是如何將中醫廣泛應用在疾病治療上，且大大提升治療成效，令他更加感覺使命重大，必須將新加坡中醫朝更推進一步向前，造福更多人。

針對張博士提出如何能吸引更多醫師投入中醫藥專業領域的問題，何宗融副院長建議，除了專門的中醫學系，可以在一般醫學院裡開設一、二門中醫相關課程，讓醫學生有機會早一點接觸到中醫這門學問，進而產生興趣，習得更多中醫知識。
 

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