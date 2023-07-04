蔣萬安明訪星！7／7僅1小時公開行程　綠議員憂：偷替侯友宜外交助選

▲台北市長蔣萬安4日上午出席市政會議，被媒體詢問有關新加坡行程未公開一事，僅微笑快閃進入會議室。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安將在7月5日至8日到新加坡進行城市交流，這是蔣上任市長後首次出訪，但直到出發前一天，4日上午民進黨議員陳怡君才拿到行程，其中有一天只有1小時公開行程，使欲跟隨出訪的陳怡君批評，根本只是敷衍了事，沒看到實質內容，也擔心是趁其他時間偷幫國民黨總統參選人侯友宜做外交上助選。

蔣萬安預計在7月5日一大早飛往新加坡，據了解，此趟跟訪的議員包括國民黨秦慧珠、徐弘庭，以及民進黨陳怡君與洪婉臻，但蔣市府截至7月3日晚上都遲無行程下文。

陳怡君今拿到的「暫定行程」，內容僅只有7月5日凌晨4時50分在市府西大門集合，7時40分搭乘新航SQ5805班機，傍晚4時至6時到永續發展部；7月6日上午10時30分到新加坡市區重建局，下午2時到新加坡建屋發展局與考察組屋，晚上6時30分進行晚宴；7月7日更只有陸路交通管理局行程，而7月8日則是一大早8時20分班機回來台灣。

▲台北市長蔣萬安出訪新加坡行程。（圖／陳怡君提供）

陳怡君4日上午表示，這個行程真的是千呼萬喚始出來，因為她問了非常久，台北市政府稱新加坡是地主、要尊重地主等說法，所以一直沒辦法順利拿到行程，「在大家的質疑下，今天總算拿到初步草擬行程，但7月7日卻只有下午1小時的行程，請問其他時間市長要去哪？不免讓人懷疑有是不是有其他秘密外交。」

被問到早上媒體詢問蔣萬安後才給議員行程，時機點是不是很巧妙？陳怡君直言「滿巧的！」或許蔣市府早就知道大家會追行程沒公開透明一事，才臨時趕快提出行程，但行程卻只有交通、資訊、組屋與環保，沒看到細節要去哪、跟誰見面，「這行程只是敷衍了事，沒看到裡面實質內容。」交流是好事，但不應該偷偷摸摸，只給表象卻看不到實質內容。

媒體追問，7月7日只有1小時的公開行程，會不會擔心其他時間去替侯友宜做外交上助選？陳怡君說，這也是她此行要去監督的原因與理由，希望還是能回歸「市長出訪」，以城市對城市的進步做交流，不應該在政治上多著墨，「行程給這麼慢才有這麼多遐想，如果一開始都給的話，不就什麼事都沒有了嗎？」

▼民進黨台北市議員陳怡君4日於大龍新城召開記者會。（圖／記者袁茵攝）