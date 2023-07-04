國際交流展現成果！花蓮2特產茶受青睞　新加坡高島屋上架

▲▼花蓮吉安鄉農會刺五加茶和瑞穗鄉農會柚花茶於新加坡高島屋百貨上架銷售。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年疫情解封，國際交流頻繁，四月份花蓮縣長徐榛蔚帶領縣內農會總幹事和農友參加2023新加坡國際食品展，並拜會當地通路商，推廣花蓮農特產品收穫成果。近日吉安鄉農會刺五加茶和瑞穗鄉農會柚花茶於新加坡Takashimaya Shopping Centre食品展上架。

徐榛蔚感謝縣內所有農友和農會夥伴和花蓮縣政府攜手打拼，為推廣花蓮優質的農特產品進入消費市場努力，更期盼持續開創新加坡市場商機，打響花蓮優質農產品牌。花蓮縣政府一直以來致力於推動在地農特產品於國際市場銷售和宣傳，今年度首次參加新加坡食品展，並主動拜會當地通路商，為花蓮農特產品開拓國際市場提供了寶貴的機會。

縣長徐榛蔚說，感謝新加坡駐外代表梁國新和台灣貿易中心主任吳宜玲，在花蓮團隊拜訪新加坡時給予當地資訊的協助，讓首次前往新加坡參展和通路商拜訪的花蓮團隊所推出的花蓮農特產品獲得新加坡通路商的青睞。

新加坡高島屋百貨公司是新加坡著名的百貨公司之一，提供多種類型的商品給消費者選擇。花蓮各式農特產品以品質優良揚名海外，近年來花蓮積極推動農產品加工，花蓮農產加工製品受到市場青睞，本次於高島屋百貨公司商場上架產品包含吉安鄉農會刺五加茶及瑞穗鄉農會柚花茶，顯示花蓮縣農特產在國際重視健康保健的趨勢下，獲得消費市場的肯定。

疫情改變了消費大眾生活型態，在疫情後時代，國際交流開始復甦，花蓮縣政府為持續有效地協助花蓮農產品走向國際，將持續與外貿協會，在地農友、農民團體、農企業合作，一起努力，讓更多花蓮農特產品走進國際。