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新加坡自殺率創22年新高　連4年居年輕人死因榜首

▲▼新加坡。（圖／記者董美琪攝）

▲新加坡。（圖／記者董美琪攝）

中央社

根據新加坡援人協會，新加坡去年的自殺率上升近26%，來到20多年來最高點，更連續4年高居年輕人最大死因，反映出新加坡存在「看不見的精神苦痛」。

法新社報導，新加坡援人協會（Samaritans of Singapore）在年度新聞稿中表示，10到29歲年輕人，以及70到79歲老年人族群的自殺率尤其令人擔憂。

新加坡援人協會在新聞稿中表示，2022年共有476人自殺，這是「2000年以來自殺死亡人數最多的紀錄」，高於前一年的378人。

資深精神病學家與心理健康顧問傑瑞德．黃（Jared Ng）表示：「看到新加坡自殺人數空前上升，令人無比心碎。」

他說：「自殺率攀升，顯示看不見的精神苦痛正在滲透我們的社會，尤其是年輕人和老年人。最重要的是，我們必須對持續嚴重影響心理健康的緊迫問題保持警覺，像是社會孤立和孤獨問題。」

新聞稿指出，自殺「連續4年占據10到29歲年輕人死亡原因榜首」，占該年齡層所有死亡人數死因的33.6%。2022年，該年齡層共有125人自殺，比前一年的112人增加11.6%。

根據新加坡援人協會，新加坡去年70至79歲老人自殺人數激增至48人，比2021年的30人增加60%。

根據世界衛生組織（WHO）數據，自殺是全球15到29歲年輕人的第4大死因。全世界每年有超過70萬人死於自殺。

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。

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