烏軍曝前線激戰：俄軍在2據點部署18萬人





▲俄軍18萬重兵分守2據點，烏軍反攻抵抗遭遇強力阻撓。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

烏克蘭武裝部隊東部集團發言人切爾維蒂（Serhii Cherevatyi）指出，俄軍已經在烏東前線2據點部署18萬人部隊。

CNN報導，切爾維蒂3日接受烏克蘭媒體訪問時表示，超過18萬名俄軍已部署到東部前線地區，「利曼（Lyman-Kupyansk）防線更長，所以敵人才會集中部隊到那裡」，他說目前在利曼防線方向有超過12萬名俄軍。利曼防線長約100公里。

切爾維蒂表示這是一次頗為強力的集結，部署到該地區的部隊包括空中攻擊與機械化單位、預備役、地區武裝部隊與新成立的「風暴Z」攻擊集團，他說「風暴Z」的人員主要都是招募有犯罪紀錄的人。

切爾維蒂表示，在巴赫姆特（Bakhmut）前線則有約5萬名俄軍。與此同時，烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Hanna Maliar）表示，巴赫姆特地區頻頻爆發激戰，當地局勢變化迅速，同一個陣地可以在一天內失守又奪回2次。

烏克蘭地面部隊指揮官瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）也表示，俄軍正試圖轉移大量部隊到最具威脅的方向進行反擊，企圖破壞穩定，造成烏軍的損失，並打亂守軍的後勤補給路線。

瑟爾斯基表示，俄軍正死命地防守先前由瓦格納傭兵組織攻占的據點，不過他也說烏軍有能力阻擋俄軍在巴赫姆特區域內移動。