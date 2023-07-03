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普丁宣布出席「上合組織」視訊峰會　瓦格納叛變後首次國際會議

▲▼俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）出訪烏茲別克參加「上海合作組織」峰會。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）將參加上合組織視訊會議。圖為2022年普丁出訪烏茲別克參加上合組織峰會畫面。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

克里姆林宮方面3日宣布，俄羅斯總統普丁將出席4日舉行的上海合作組織（簡稱上合組織）視訊會議。這也是普丁遭遇瓦格納傭兵集團兵變後，首次參與國際會議與國際領袖互動。

2023上合組織峰會由輪值主席國印度主持，將於4日以視訊方式進行，這次會議將總結上合組織過去一年的活動，並就國際和地區緊張問題交換意見，會後將計畫簽署「新德里宣言」和其他一系列文件。

根據CNN報導，上合組織峰會是瓦格納叛變以來，普丁首次出現在世界舞台上，包括中國國家主席習近平和印度總理莫迪（Narendra Modi）以及許多中亞國家的強人領袖都將出席會議，屆時有關俄羅斯內部權力運作的問題，勢必會浮現在這些領袖的腦海中。

▲▼ 俄羅斯傭兵組織瓦格納集團,Wagner。（圖／路透）

▲瓦格納集團叛變事件過後，俄羅斯內部權力運作的問題，勢必會浮現在上合組織與會領袖的腦海中。（圖／路透）

專家認為，普丁將利用這個論壇塑造權力形象，並向莫斯科的合作夥伴以及全世界保證，他仍牢牢掌握著控制權。

蘭德公司高級國防分析師格羅斯曼（Derrick Grossman）表示，如果普丁明顯對這次叛亂感到動搖，那麼這會告訴與會領袖一些事情，即使是最強大的強人，也禁不起國內潛在叛亂的影響。

上合組織成立於2001年，成員國包括中國、俄羅斯、印度、巴基斯坦、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、烏茲別克。

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