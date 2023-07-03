烏克蘭透露俄軍4軍機「墜毀真相」：愛國者防空系統跨境出擊

記者林彥臣／綜合報導

俄軍今年5月13日發生一天之內4架軍機墜毀在西部布良斯克（Bryansk）地區的事件，當時瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）還分析認為，是被俄軍自家的防空系統擊落的。不過烏克蘭3日發布的影片卻透露真相，可能是烏軍的愛國者飛彈跨境出擊的戰果。

▲俄軍4軍機「墜毀真相」可能是烏軍跨境出擊的戰果。（圖／翻攝自YouTube／Ukrainian Air Force）



俄羅斯「工商日報」（Kommersant）當時所披露的消息指出，4架墜毀的軍機在俄國西部布良斯克地區幾乎是同時被擊落，包括1架蘇愷-34戰鬥轟炸機、1架蘇愷-35戰機和2架米-8直升機。外傳這些軍機原本是要朝烏克蘭切爾尼戈夫地區的目標發射飛彈並進行攻擊。

瓦格納集團首腦普里格津當時分析認為，可能是被俄軍自家部隊擊落，「若把這4架飛機墜落點連成一圈，就會發現，圓圈直徑是40公里，也就是圓的半徑為20公里，現在上網查查，在這個圓圈的中心地帶可能會有什麼樣的防空武器，建立你自己的解讀版本吧，我不知道。」

▲愛國者飛彈發射車上，記錄5月13日的戰果。（圖／翻攝自YouTube／Ukrainian Air Force）



烏克蘭軍事媒體《防務快車》（Defence Express）7月3日所發布的影片則暗示，烏軍5月13日使用愛國者防空系統，在布良斯克擊落4架俄軍軍機，並且將戰果註記在發射車上。