300億租金補貼開跑！3寶媽「中低收」月領8200元　明起3方式申請

▲租屋族快看！租屋補貼申請明天開跑。（圖／CFP）

記者許宥孺／高雄報導

300億元中央擴大租金補貼即將開辦，高市府也運用囤房稅加碼開辦育兒租金補貼及增額租金補貼，每月給予2000-4000元不等補貼額度，如具有經濟弱勢身分還享有加碼倍數。明(3日)起可透過網路、郵寄或至都發局現場申請。

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▲112-113年度300億元中央擴大租金補貼。（圖／高雄市都發局提供）

內政部今年推出300億元擴大租金補貼專案，照顧對象為家庭所得每人每月4.3萬元（最低生活費3倍）以下之租屋家庭；補貼金額考量不同地區租金差異及個別家戶負擔程度不同，給予每月2000-4000元不等的額度，如具有單身青年、育有未成年子女、新婚家庭或經濟社會弱勢身分，還可享有1.2倍至1.8倍的加碼倍數。

▲112-113年度300億元中央擴大租金補貼級距及加碼金額。（圖／高雄市都發局提供）

高市府舉例，初入社會單身未滿40歲的王先生，每月收入為4萬元，租屋於苓雅區，加碼倍數1.2，可獲得的租金補貼金額為2200*1.2=2640元。

如是2年內新婚家庭，加碼倍數為1.3倍，因此新婚租屋於苓雅區的陳先生，可獲得的補貼額度為3600*1.3=4680元。住在左營區的李小姐，育有2位小朋友，加碼倍數為1.6，除可獲得中央的租金補貼金額3600*1.6=5760元外，還可以獲得高雄市加碼給予一次性之育兒租金補貼金額8000元。

都發局表示，對於低收或中低收之經濟弱勢戶、及65歲以上老人、身心障礙者、原住民等社會弱勢者都有更高倍數的加碼，如多重身分者以最高加碼倍數計算，例如租屋於三民區中低收入且育有3名未成年子女的林小姐，中低收入戶加碼倍數1.4，育有3名未成年子女加碼倍數為1.8，因此可獲得的租金補貼金額4000*1.8=7200元，而且還可獲得高雄市加碼給予一次性的育兒租金補貼金額1萬2000元，等於每月再多1000元，合計8200元，減輕育兒及弱勢租屋族群的負擔。

▲育有未成年子女另享有一次性育兒租金補貼。（圖／高雄市都發局提供）

都發局長吳文彥補充，目前正在領取300億租金補貼的民眾不用再提出申請，由內政部營建署將去年的資料帶入，而新申請戶採隨到隨辦方式受理，申請方式可採網路、郵寄及現場申請3種方式，為防疫及便利性考量，不一定要現場臨櫃申辦，可以減少人潮聚集及排隊久候的困擾。而高雄市加碼育兒租金補貼不用提出申請，只要是獲得中央300億擴大租金補貼核定戶，由都發局主動通知確認及撥款。

▲高雄市增額租金補貼對象及金額。（圖／高雄市都發局提供）

吳文彥說，中央300億擴大租金補貼申請對象為家庭所得每人每月4萬3257元（最低生活費3倍）以下的租屋家庭，所得級距在4萬3258～5萬467萬元（最低生活費3～3.5倍）者，市府也提供增額租金補貼方案可申請，補貼金額按租屋地區及家庭類型給予每月1800～5880元不等，申請方式同樣可採網路、郵寄及現場申請3種，以減輕更多在高雄租屋民眾的負擔。

都發局指出，現場申請請於受理期間上班時間（上午）至高雄市政府四維中心6樓都發局洽辦；或點取網站：中央300億擴大租金補貼線上申請網址；高雄市增額租金補貼線上申請網址；兩者系統開放時間均為112年7月3日上午9時至113年12月31日下午5時；另郵寄申請書表可就近到各區公所索取租金補貼申請書表，或直接到申請網站下載即可。

▲高雄市租金補貼對象擴大，明日起可透過3方式申請。（圖／高雄市都發局提供）