　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

搶命！高雄男救落海女差一步　勇警踏礁岩助用盡「洪荒之力」

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名女子在西子灣防波堤不小心墜海，員警趕抵現場時，發現女子在海中浮沈，旁邊已經有一名見義勇為的民眾跳下去救，只是這名見義勇為的民眾無法獨立將人救起來，員警立刻衝下礁岩區，不顧海水已經淹到自己的小腿，出盡吃奶力氣一起幫忙救人。

▲新濱派出所員警孫德新協助救援落海女子 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲潘姓男子見義勇為跳海救援落海女子，但無力爬上岸           。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起案件發生在6月21日20時，當時民眾報案有人在西子灣堤防不慎落水，員警孫德新騎車趕往現場，抵達之後發現一名潘姓民眾已經跳入海中救援，也順利將落水女子救到，但是現場風浪大，視線不明，無法順利爬上岸邊，眼見情況危急，孫德新立刻衝下礁岩區，不顧海水淹到他的小腿，跟潘姓民眾一上一下，出盡吃奶力量把人救起。

▲新濱派出所員警孫德新協助救援落海女子 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲新濱派出所員警孫德新協助救援落海女子 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

孫德新協助把人救起之後，整個癱軟，直說「我都沒力了」。隨後就把後續救援工作交給了救護人員，等到孫德新回到派出所之後，有同事發現他的鞋子都濕了，皮鞋整個報廢，才知道他協助救人。孫德新說自己不懂水性，也沒顧到自己安危，只想救人，但事後想想還是「腿發軟」。

鼓山分局長陳奕良為表彰見義勇為的潘姓民眾與孫員，特別利用6月28日週報會議場合，頒贈潘民感謝狀與警察熊，感謝與讚揚他們的奮不顧身救回民眾生命；更貼心的購買一雙勤務鞋給孫姓員警，嘉勉他奮勇當先的義行。

▲新濱派出所員警孫德新協助救援落海女子 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲新濱派出所員警孫德新協助救援落海女子，分局長陳奕良送他一雙勤務新鞋 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

ET快訊
快訊／董座離世！　合庫金發重訊了
快訊／6縣市「大雨特報」！　雨彈狂轟到入夜
快訊／艾怡良頒錯獎　陳建瑋老婆發聲了！
做工地賺很多！他年收200萬　薪水大勝上班族
住家騎樓停車　8小時吃4張罰單！
50年老公寓房東開價1千萬！他「年收55萬」想買　專家點頭了
鯊魚猛咬！他絕望等死「海豚現身救一命」　真相曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

狼師假釋又去補教業！9天猥褻3女童噁辯「吃豆腐」　下場出爐

毒蟲見警狂奔鑽車陣　警徵民用機車追捕！騎士感動比讚

白衣男超商偷皮夾　40分鐘後公祭現場被逮...被害人也參加這一場

義交市場養家「攤位全被大火燒光」　警拉一把解困境

住家騎樓停車「8小時吃4張罰單」　南警：民眾檢舉依法告發

騎機車變換車道未打方向燈遭攔　屏東男酒駕還罵警下場慘

苗栗外送員騎上人行道　路人走出五金行遭撞！他沒道歉就閃人

快訊／國1南298k大貨車衝落邊坡！事故6hrs未排除　紫爆回堵10公里

匯百萬否則拘提！高雄婦嚇到奔銀行　所長霸氣背書保住老本

快訊／楊梅中興紡織廠大火！6樓尋獲2失聯工人　已無生跡送醫搶救

最大烏龍！艾怡良連出包2次　得主感言講一半「突然獎變別人的」

曼谷機場電動走道「吞人腿」　女子捲輸送帶慘遭當場截肢

韋禮安開場「有一點尷尬」　他笑：羅時豐最後一次主持

千萬「白色羅馬」上拖車　　阿北3分鐘內完成：習慣了

不爽兒被欺負「鞭炮丟學校」　荒唐爸發IG嗆：下次拿炸彈

原民哥用激將法「勸媽少喝酒」　幽默放話：讓妳去療養院躺好

東北角淺海驚見2m地震魚 刷新台灣最大活體紀錄

躲太久...通緝男出門吃消夜　被警攔查！逃3分鐘就被逮

不甩新法！黑車硬闖紅燈險「保齡球式」撞整群學生　惡劣畫面曝

玖壹壹洋蔥瘦12公斤現身紅毯！　結果才走完...又要趕高鐵XD

狼師假釋又去補教業！9天猥褻3女童噁辯「吃豆腐」　下場出爐

毒蟲見警狂奔鑽車陣　警徵民用機車追捕！騎士感動比讚

白衣男超商偷皮夾　40分鐘後公祭現場被逮...被害人也參加這一場

義交市場養家「攤位全被大火燒光」　警拉一把解困境

住家騎樓停車「8小時吃4張罰單」　南警：民眾檢舉依法告發

騎機車變換車道未打方向燈遭攔　屏東男酒駕還罵警下場慘

苗栗外送員騎上人行道　路人走出五金行遭撞！他沒道歉就閃人

快訊／國1南298k大貨車衝落邊坡！事故6hrs未排除　紫爆回堵10公里

匯百萬否則拘提！高雄婦嚇到奔銀行　所長霸氣背書保住老本

快訊／楊梅中興紡織廠大火！6樓尋獲2失聯工人　已無生跡送醫搶救

瑪丹娜爆昏迷前「已經發燒1個月」！殺人行程曝光　出院後還在嘔吐

遭爆對路人母女瘋狂吼叫！　《閃電俠》伊薩米勒保護令被撤發聲了

狼師假釋又去補教業！9天猥褻3女童噁辯「吃豆腐」　下場出爐

新歌才惹議！崔叡娜因「狀態不佳」取消打歌預錄　韓網反應曝光

原是LE SSERAFIM候選成員！　再戰HYBE選秀「當作最後機會」

快訊／午後對流雨開炸！6縣市「大雨特報」　雨彈狂轟到入夜

合庫金董座林謙浩離世　公司：業務營運不受影響

神劇《新世紀福爾摩斯》復活了！　BBC史上最完整片單一次看

婆媽愛犯「1禁忌」害冰箱超耗電！台電曝3妙招：別再噴錢

火箭言出必行！網羅灰熊布魯克斯鎖定2目標都到手

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

社會熱門新聞

新北女未走斑馬線過馬路　遭2車撞飛+輾壓慘死

深夜巨響！東區2女墜樓　1人無生命跡象

酒客骨折怒告：從沒被金錢豹小姐打過

暑假第二天！17歲和19歲女學生墜樓　1死1命危

即／楊梅中興紡織廠大火！2人尋獲命危送醫搶救

阿公載中風阿嬤出門　落水雙亡

即／國1南298k大貨車衝落邊坡　紫爆回堵10公里

16.5萬自行車架被當回收物！女隨手拿回家　下場慘了

不甩新法！黑車硬闖紅燈險撞整群學生

25歲男遊瑞芳蝙蝠洞　溺水送醫搶救不治

少校勾人妻！用戰情電話熱線　還擅離職守用餐

住家騎樓停車「8小時吃4張罰單」　南警回應了

即／楊梅工廠火警！濃黑煙狂竄　警消急灌救

即／嘉義工地意外！工人失足5樓墜地命危

更多熱門

相關新聞

騎機車變換車道未打方向燈遭攔　他酒駕還罵警

騎機車變換車道未打方向燈遭攔　他酒駕還罵警

涂姓男子騎乘機車，途經屏東縣崁頂鄉中正路段時，變換車道未打方向燈，東港警分局員警發現遂攔下盤查，聞到酒味，提供礦泉水讓他漱口欲進行酒測，他拒絕，3次執意要喝自己所帶寶特瓶內不明液體，警方認他拒絕酒測開單告發，他辱罵警察，警方帶回偵訊後依妨害公務罪嫌送辦。

即／台14甲翠峰路段落石坍方！　重機具搶通中

即／台14甲翠峰路段落石坍方！　重機具搶通中

即／南港北流旁大樓起火　地下室濃煙竄出

即／南港北流旁大樓起火　地下室濃煙竄出

下雷雨土石崩塌！爬「南三段」1人失聯獲救

下雷雨土石崩塌！爬「南三段」1人失聯獲救

新莊騎士心肌梗塞暈眩　失控衝對向連撞4機車

新莊騎士心肌梗塞暈眩　失控衝對向連撞4機車

關鍵字：

高雄鼓山新濱落海西子灣勤務鞋礁岩影音

讀者迴響

熱門新聞

900萬健身網紅「頸動脈瘤爆裂」猝逝！享年30歲

金曲獎頒獎卡片曝！鄉民：難怪會看錯

金曲獎／得獎感言講一半「被當場宣布頒錯了」

艾怡良翻車現場「早有端倪」！

艾怡良痛哭道歉：請再給我一次機會

行人過馬路突呆站路中！他禮讓40秒怒了

網紅醫賞孩耳光討拍　她揭打了50幾掌

不只艾怡良！「黃宣也唸錯得獎人」沒被炎上1關鍵

NONO夫妻爆「500萬生技公司突停業」！庹宗康妻也受害

新北女未走斑馬線過馬路　遭2車撞飛+輾壓慘死

深夜巨響！東區2女墜樓　1人無生命跡象

黑人陷性騷風波大翻車！　好友王宏恩現身說話了

黑人2年前扯謊！「愛爾達最強反擊」萬人驚呆

艾怡良公開致歉：我會一位一位去道歉

酒客骨折怒告：從沒被金錢豹小姐打過

更多

最夯影音

更多
最大烏龍！艾怡良連出包2次　得主感言講一半「突然獎變別人的」

最大烏龍！艾怡良連出包2次　得主感言講一半「突然獎變別人的」
曼谷機場電動走道「吞人腿」　女子捲輸送帶慘遭當場截肢

曼谷機場電動走道「吞人腿」　女子捲輸送帶慘遭當場截肢

韋禮安開場「有一點尷尬」　他笑：羅時豐最後一次主持

韋禮安開場「有一點尷尬」　他笑：羅時豐最後一次主持

千萬「白色羅馬」上拖車　　阿北3分鐘內完成：習慣了

千萬「白色羅馬」上拖車　　阿北3分鐘內完成：習慣了

不爽兒被欺負「鞭炮丟學校」　荒唐爸發IG嗆：下次拿炸彈

不爽兒被欺負「鞭炮丟學校」　荒唐爸發IG嗆：下次拿炸彈

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面