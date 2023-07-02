搶命！高雄男救落海女差一步　勇警踏礁岩助用盡「洪荒之力」

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名女子在西子灣防波堤不小心墜海，員警趕抵現場時，發現女子在海中浮沈，旁邊已經有一名見義勇為的民眾跳下去救，只是這名見義勇為的民眾無法獨立將人救起來，員警立刻衝下礁岩區，不顧海水已經淹到自己的小腿，出盡吃奶力氣一起幫忙救人。

▲潘姓男子見義勇為跳海救援落海女子，但無力爬上岸 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起案件發生在6月21日20時，當時民眾報案有人在西子灣堤防不慎落水，員警孫德新騎車趕往現場，抵達之後發現一名潘姓民眾已經跳入海中救援，也順利將落水女子救到，但是現場風浪大，視線不明，無法順利爬上岸邊，眼見情況危急，孫德新立刻衝下礁岩區，不顧海水淹到他的小腿，跟潘姓民眾一上一下，出盡吃奶力量把人救起。

▲新濱派出所員警孫德新協助救援落海女子 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

孫德新協助把人救起之後，整個癱軟，直說「我都沒力了」。隨後就把後續救援工作交給了救護人員，等到孫德新回到派出所之後，有同事發現他的鞋子都濕了，皮鞋整個報廢，才知道他協助救人。孫德新說自己不懂水性，也沒顧到自己安危，只想救人，但事後想想還是「腿發軟」。

鼓山分局長陳奕良為表彰見義勇為的潘姓民眾與孫員，特別利用6月28日週報會議場合，頒贈潘民感謝狀與警察熊，感謝與讚揚他們的奮不顧身救回民眾生命；更貼心的購買一雙勤務鞋給孫姓員警，嘉勉他奮勇當先的義行。

▲新濱派出所員警孫德新協助救援落海女子，分局長陳奕良送他一雙勤務新鞋 。（圖／記者吳奕靖翻攝）