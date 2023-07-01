高雄「城市盃」扯鈴運動大賽登場　海外選手線上參賽零距離

▲高雄「城市盃」扯鈴運動大賽在國光中學登場。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

受疫情影響而停辦3年的高雄「城市盃」扯鈴運動大賽，今（1）日在中山大學附屬國光高級中學體育館舉行，有328位選手參賽，今年最大的亮點是來自馬來西亞、日本、哥倫比亞的好手，也透過線上的方式來參與比賽，相當別開生面。

高雄市扯鈴協會已經辦城市盃比賽11次，今年有 328 位選手，含93 個單位（學校、團體）及 24 位個人報名參加，除了高雄市選手外，還有來自宜蘭、台北、新北、台中、彰化、台南、屏東以及參與網路競賽的馬來西亞、日本、哥倫比亞等扯鈴同好共同參加，場面相當熱烈，高雄市運動發展局侯尊堯局長也到場為選手們加油打氣。

▲高雄「城市盃」扯鈴運動大賽在國光中學登場。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

高雄市扯鈴協會理事長蘇金樹表示，今年的比賽以選手為核心，並提供具國際化專業賽事水平從建置報名系統去人工化，設立網路競賽為其他城市選手提供線上競賽，從電子計時器、電子計分版、電腦數位評分系統到優質的比賽場地，都是希望優化賽事體驗為目標。

協會表示，賽事希望推廣扯鈴運動讓更多人看見、喜歡，進而投入這項運動，詳情可上高雄市扯鈴協會官網http://www.diabolokh.tw或加入高雄市扯鈴協會-e動扯鈴天空https://www.facebook.com/groups/200590556640213。