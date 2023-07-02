高雄登革熱+1！40歲男可傳染期曾去這5區　住家社區孳生孑孓開罰

▲防疫團隊於個案住家周邊進行噴藥防治作業。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市今(2日)再新增一例本土登革熱病例。個案6月底曾有台南東區活動史，經採檢與台南群聚血清型相同。個案於可傳染期期間曾到小港等5地區活動，衛生局昨日已啟動防治工作，今日則於鳳山住家附近查獲多處儲水桶已孳生病媒蚊孑孓，皆依法處1200元至1萬5000元罰鍰。

衛生局表示，今日公布個案為今年第4例，個案是40多歲男性，6月30日夜間出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、關節痛、背痛、骨頭痛等症狀，7月1日至杏和醫院就醫，經採檢NS1快篩陽性、PCR陽性（登革熱第一型），與台南市登革熱群聚檢出血清型同。

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衛生局疫調指出，個案發病前，6月24日曾到台南市東區工作，當地目前為登革熱群聚熱點，個案可傳染期活動地點以鳳山區居住地及小港、新興、鼓山及仁武區建築工地為主。為防範登革病毒於高雄市擴散，防疫團隊昨(1日)接獲通報後立即啟動緊急防治，已完成居住地孳生源檢查及室內壓罐噴藥作業。

▲▼防疫團隊今日上午啟動孳生源清除，發現菜園有多處儲水桶孳生病媒蚊孑孓。（圖／記者許宥孺翻攝）

防疫團隊今(2日)則針對個案住家周邊半徑100公尺執行強制地毯式孳生源清除暨噴藥滅蚊等緊急防治工作。不過發現鳳山區有不少菜園，今日防疫團隊在菜園查獲多處儲水桶已孳生病媒蚊孑孓，將依法處以1200元至1萬5000元罰鍰。

衛生局提醒，登革熱具有潛伏期（通常為4-7天），如近期自東南亞國家入境或有臺南市疫情發生地區活動史、工作史，若有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請儘速前往高雄市527家登革熱合約診所就醫。另籲請高雄市各級醫療院所提高通報警覺，加強TOCC問診、如出現上述症狀務必進行通報、採檢，以利及早發現隱藏個案，減少疫情擴散風險。