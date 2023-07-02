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社會 社會焦點 保障人權

BMW改裝車炸街引盤查　駕駛無照後座男被通緝！她見男友上銬急了

記者吳奕靖／高雄報導

囂張炸街結果害慘朋友「通緝犯」身份露餡！一名男子開BMW改裝車上路，聲音太大吸引警方盤查，結果後頭載的一對情侶朋友當中，男乘客被查出是通緝犯，被帶回警局，女乘客則是上演愛相隨戲碼，頻頻向警方求情。

▲鍾姓男子被查出通緝身份，當場被上銬 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲鍾姓男子(條紋黑衣)被查出通緝身份，女友（橘衣）求情 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起案件發生在6月30日晚間11點左右，員警在華夏路與大中二路口發現一輛黑色自BMW排氣管聲響過大，擔心有擾民之虞，立刻尾隨至文川路與大中二路口將車輛攔下盤查。發現車上總共有3個人，28歲的曾姓駕駛的駕照已經遭到吊銷，而坐在後座的27歲鍾姓男子被通緝。

▲鍾姓男子被查出通緝身份，當場被上銬 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲鍾姓男子被查出通緝身份，當場被上銬 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

鍾姓男子配合警方下車然後乖乖上銬，但他一臉還搞不清楚狀況，頻頻問警方到底是怎麼回事；警方告訴他是在台中因為一起傷害案件被通緝，他才想起並告訴員警不是故意，而是近期搬到屏東，可能沒有收到通知書。鍾男的女友看到男友被抓，頻頻替男友求情，表示自己從台北南下跟男友相聚，希望警方能「成人之美」放男友一馬，不過員警拒絕，女友只好陪著到派出所。

至於曾男無照駕駛部分，則依照道路交通管理處罰條例第21條第1項第4款，處新臺幣6千元以上2萬4千元以下罰鍰之規定進行舉發，並當場禁止其駕駛。

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