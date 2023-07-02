匯百萬否則拘提！高雄婦嚇到奔銀行　所長霸氣背書保住老本

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名吳姓婦人（68歲）日前接獲假警察的來電，告知她涉嫌刑案並傳假傳票，要她前往銀行申辦信用卡匯款近百萬元，還說如不照做，將會強制拘提案。吳婦嚇到要前往匯款時，忽然想起詐騙宣導，隨即報警處理。警方到場向吳婦說明，這些都是詐騙伎倆，成功替她保住養老金。

▲吳姓婦人接獲假警察的來電，告知她涉嫌刑案並傳假傳票，要她前往銀行匯款近百萬元。（圖／記者吳世龍翻攝）

三民第一分局長明所所長張輝文與同仁6月30日執行巡邏勤務，於上午11時許接獲吳婦報案，表示接獲一名自稱警察的人來電，告知她涉嫌洗錢案件，還說需要製作筆錄，但卻因屢次傳喚她未到案，所以台中地檢署檢察官開立傳票，通知她到案開庭，並強調「開庭前，為利案件偵辦需要，必須先前往銀行申辦信用卡，並將信用卡寄送至指定地點，或以匯款方式匯款百萬元至指定帳戶給對方等語，如未照做，將會強制拘提吳女到案…」。

吳婦聽嚇得立即前往銀行匯款時，忽然想到曾看過警方詐騙宣導，隨即趕緊打給派出所求證。所長張輝文獲報後，立刻與同仁前往向吳婦說明，表示這一切都是詐騙集團以假檢警慣用的詐騙伎倆，還說假冒之傳票雖然十分相似，但員警一眼就看出傳票漏洞百出，加上張所長霸氣向吳婦表示說「妳不用害怕，我幫你背書」，這時，吳婦才鬆了一口氣，除了不停感謝所長及員警的幫忙，還成功阻止近百萬元的養老金遭詐騙。