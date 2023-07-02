她膝蓋開刀一醒來「左腿沒了」　南非醫手滑釀禍還神隱

▲南非一名21歲女子膝蓋動刀，卻在不知情的狀況下被截肢。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

南非21歲女子農托貝可（Nontobeko Shongwe）接受膝蓋手術，醒來後卻發現左腿遭到截肢，她要求與醫師談談，對方卻神隱逃避，一周後才承認開刀失誤、割破血管，導致患者必須截肢。

鏡報等外媒報導，農托貝可左膝疼痛難耐，就醫後接受X光及切片檢查，確診滑膜肉瘤，也就是一種好發於肌肉與韌帶等軟組織的癌症。她歷經多次轉院，去年11月在史蒂夫比科醫院（Steve Biko Hospital）動刀，但「我無法理解，為什麼我去那裡修復膝蓋，醒來卻沒了一條腿。」

Woman woke up after routine knee surgery to find her leg had been amputatedhttps://t.co/kyQQTvrQXE pic.twitter.com/48Damf7ku7 — Mirror World News (@MirrorWorldNews) July 1, 2023

農托貝可醒來後震驚不已，迫切希望了解情況，卻被告知主治醫師不在。她堅持見到醫生才肯出院，一周後對方終於現身，並承認開刀時不慎劃傷替腿部供血的主要血管，「他說，我失血太快了，為了拯救我的性命，必須截斷我的腿。」未料當天稍晚，家人要求與醫院管理層見面時，醫師竟對自己的失誤避而不談。

農托貝可坦言，從未想過這種事情會發生在自己身上，但仍希望拿回斷肢，以文化傳統方式處理，作為一種心理解脫的方式，醫院卻不願歸還，「醫院告訴我，歸還斷肢的程序不是這樣。」她還指控，醫院護理師的態度相當惡劣。

農托貝可如今無法自理生活，被男友拋棄，還要承受外界的異樣眼光，即使已經裝上義肢，還是過得非常辛苦。她指控「醫師疏忽大意，毀了我的手術」，提告豪登省（Gauteng）衛生部與醫療團隊，求償5000萬蘭特（約新台幣8271萬元），而這起官司仍在纏訟中。