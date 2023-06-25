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大陸 大陸焦點 特派現場

女孩給手機充電遭電擊「腳趾一片焦黑」　肇因直指「非原廠充電頭」

▲女孩腳趾焦黑一片，令人看了心痛憐惜。（圖／翻攝微博）

▲遼寧一名女孩在手機充電過程中發生意外，恐造成截肢風險。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸遼寧一名女孩近日在網路上買了一支iPhone 13手機，不料，在充電過程中卻發生漏電「電擊」意外，造成內臟受損，還要面臨截肢的不幸遭遇。事發後，手機銷售方和蘋果官方互踢皮球，均指向沒有使用原廠充電頭釀禍，銷售方還稱，只能賠消費者一個充電頭，引起外界撻伐。

▲遼寧一名女孩在手機充電過程中發生意外，恐造成截肢風險。（圖／翻攝微博）

《遼寧廣電》報導，銷售方（義烏海燁電子有限公司）工作人員表示，蘋果（iPhone）13本身就沒有原裝適配器，適配器系包郵贈送，只能給消費者賠償一個充電頭，蘋果公司應承擔賠償責任。而Apple官方客服表示，適配器非原裝，「如果是第三方導致的問題，蘋果不會對此類損壞提供硬件（硬體）服務或是賠償」。

透過小女孩在醫院的畫面可以發現，女孩的腳趾及腿部均有呈現焦黑的情況，躺在病床上相當令人憐惜，手機也呈現焦黑及表面融化的現象。

▲遼寧一名女孩在手機充電過程中發生意外，恐造成截肢風險。（圖／翻攝微博）

對於這起事故，蘋果官方客服人員表示，安全團隊發現女孩使用的並非蘋果原裝適配器，手機有（生產）序列號，應該沒問題，「如果是第三方導致的問題，挺抱歉的，Apple這邊不會提供硬件服務或是賠償，讓她找銷售方作進一步處理。」

至於銷售方工作人員則強調，「iPhone 13本身就沒有原裝的（充電頭），配的充電頭可以用，但不是原裝的，肯定是蘋果要承擔這個責任啊！」
 

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