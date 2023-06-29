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社會 社會焦點 保障人權

開車加速衝撞害5歲男童截肢　高雄男「認知障礙」獲輕判2年

▲▼ 高雄橋頭地方法院。（圖／記者吳世龍攝）

▲橋頭地方法院。（圖／記者吳世龍攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名杜姓男子去年3月間開車上路時，見路旁一名5歲男童小志（化名）騎著車在路邊玩，他竟迴轉掉頭，將車子從時速10公里加速至33公里，直接朝小志衝撞，導致小志身體多處創傷，雖幸運撿回一命，但右小腿截肢，杜男事後被依殺人未遂起訴。法院審理發現，杜男在案發前2個月曾在醫院進行腦部、心臟手術，罹患「血管疾病引起之認知障礙症」，加上他已和小志家屬達成和解，因此輕判他徒刑2年，監護1年。

判決指出，杜男是去年3月26日下午4時許，開車經過高雄市北區某路段時，發現小志在對向路面邊緣緊鄰民宅騎樓處騎著兒童自行車玩耍，他竟掉頭迴轉後，把車停在小志後方，然後將時速從10公里加速至33公里，直接將小志撞飛，目擊民眾嚇壞趕緊報警，將小志送醫。小志雖撿回一命，但右小腿仍因傷勢過重必須截肢。

杜男撞人後停在現場等候，員警到場後也主動自首，但事後被仍依殺人未遂罪嫌移送、起訴。

橋頭地院審理時，法官查出杜男在去年1月3日上班時忽然暈倒，失去呼吸心跳，緊急送至醫院進行心臟、腦部手術後，產生譫妄、幻覺、認知功能及行為混亂，致罹患「血管疾病引起之認知障礙症」，導致他辨識行為能力顯著降低，而他也辯稱當時以為是開到醫院過頭了，所以才迴轉掉頭，沒有殺人的犯意。

法官也發現杜男在案發時因精神狀態的影響，有記憶錯亂情形，且他的精神鑑定結果，對答不切題、描述事件混亂、時空錯置，因此認定他「辨識行為違法」的認知能力及「依其辨識而行為」的行為控制能力，雖未達全喪失，但已顯著降低的程度，加上他已與小志父母達成和解並全部賠償，因此判他徒刑2年，並應於刑之執行前，令入相當處所或以適當方式，施以監護1年，可上訴。

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