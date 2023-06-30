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60多年沒有睡過覺！80歲老翁越戰後「永久失眠」　喝綠茶拼命工作

▲▼越南80歲老人泰玉長達數十年沒有睡過覺。（圖／翻攝自YouTube／Drew Binsky）

▲越南80歲老人泰玉長達數十年沒有睡過覺。（圖／翻攝自YouTube／Drew Binsky，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

人類若超過一天或是太久沒有閉眼睡覺，可能會感到疲倦、甚至是焦躁不安。然而，越南一名80歲的老翁卻能超過60年沒有睡覺，年輕時經歷一場發燒後，導致體質丕變，不過他的身體機能卻未受到影響，能夠連續24小時工作，他的驚人事蹟吸引國內外媒體爭相採訪，還有一名遊歷世界的旅遊網紅親自前去探訪。

根據《每日星報》，這名聲稱超過60年沒有閉眼睡覺的老翁名為泰玉（Thái Ngọc），他來自越南廣南省農山縣，他似乎罹患一種永久性的失眠症，他表示年輕時身體發高燒，不過奇怪的是1962年在經歷這場怪病之後，他卻再也未能閉眼睡覺，就連他的家人、朋友、鄰居都表示從未見過泰玉睡覺。

▲▼越南80歲老人泰玉長達數十年沒有睡過覺。（圖／翻攝自YouTube／Drew Binsky）

儘管許多聲稱具有醫療知識的專業人士為泰玉進行檢查，但卻沒有人能夠證明泰玉是否曾經睡覺過，其實泰玉不睡覺也很好，因為他從來沒有因為缺乏適當休息而產生任何生理或健康上的影響。

來自美國、遊歷全球197個國家的旅遊YouTuber「德魯賓斯奇」（Drew Binsky）親自前往越南探訪泰玉的日常生活起居，他將泰玉形容為「超人」；至於泰玉則向他表示，他已經不記得上次閉眼睡覺是什麼時候，而他醒著的時間幾乎都在工作，白天幹農活、晚上釀酒，綠茶和米酒是維持大部分精力的來源。

泰玉的親戚用英語解釋，泰玉在越戰中曾經歷創傷。德魯賓斯奇認為，泰玉長達數十年失眠的原因，可能是1955至1975年的越戰所造成的創傷後壓力症候群（PTSD）所致。

▲▼越南80歲老人泰玉長達數十年沒有睡過覺。（圖／翻攝自YouTube／Drew Binsky）

德魯賓斯奇決定和泰玉一起睡覺，他發現泰玉儘管凌晨4時曾躺下試圖閉眼睡覺，但卻還是永遠睡不著。泰玉的親戚補充道，「他總是試著閉眼，因為他想像正常人一樣睡覺，但卻還是睡不著，只能不斷用腦思考。」

根據越南媒體《TechZ》，現年80歲的泰玉被評選為世界十大「超級英雄」，他在越南廣山省農山縣像其他孩子一樣正常出生長大，以農耕為生，並和同村的女孩結婚，然而婚後不久妻子便在生下第一個孩子後去世，6年後他開啟人生第二春，並且擁有5名子女。

泰玉透露，他30歲突然發高燒時曾一度昏迷不醒，從那之後他便再也無法入眠，儘管尋求西醫、中醫等各種醫術治療，卻還是沒有辦法治好失眠症狀，且醫生也表示泰玉根本沒有生病，村裡甚至有鄰居說他被鬼「附身」。

泰玉因為不睡覺的超能力，陸續接受來自泰國、英國、美國、澳洲、日本、南韓等國記者的採訪，許多國家的攝影團隊都曾親自來此地拍攝泰玉的驚人事蹟。

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