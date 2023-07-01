趙少康喊話藍軍歸隊　「否則在台灣死無葬身之地」

記者蘇晏男／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（1日）與前高雄市長韓國瑜同框，中廣董事長趙少康表示，韓侯同框對侯的民調有幫助，若侯能整合藍軍，民調起碼可以到25％，「希望今天後大家團結合作，藍軍能夠歸隊」，趙少康也說，藍軍曾怪前總統馬英九刪掉年終慰問金，但民進黨上台後，「把你全部幹掉，不是只有年終慰問金」，所以藍軍要想清楚，若民進黨繼續執政，你可能在台灣死無葬身之地。

▲趙少康1日出席黃復興黨部成立67週年會慶（圖／記者周宸亘攝）

黃復興黨部1日上午在台北市玉喜飯店舉辦「中國國民黨黃復興黨部成立67週年會慶暨動員大會」，邀請侯友宜、韓國瑜、國民黨主席朱立倫、中廣董事長趙少康等人出席。會中，韓國瑜與侯友宜同框握手，讓現場氣氛一度沸騰。

由於該場活動舉辦前就傳出侯友宜與韓國瑜將同框，外界好奇這樣是否對侯的民調有幫助？趙少康會前受訪時表示，當然有幫助，侯友宜現在最欠缺的就是整合藍軍基本盤，若侯能整合藍軍，民調起碼25％，接著再往30-35%發展。

趙少康說，所以黃復興非常重要，黃復興等於是深藍中的深藍，每次選舉都發揮非常大的力量，所以黃復興今天邀約侯友宜跟韓國瑜同框，意義非常大；也希望侯韓今天同框後，可以齊心協力，大家團結合作，藍軍能夠歸隊。

趙少康也說，藍軍曾怪馬英九刪掉年終慰問金，然後就不投票，但民進黨上台後，「把你全部幹掉，不是只有年終慰問金」，所以藍軍要想清楚，若民進黨繼續執政，你可能在台灣死無葬身之地，兩岸一旦打仗，兒孫都要當兵，現在省大學學費、高中學費，但那是買命錢，是要讓你去打仗 、去上戰場的替代，所以藍軍基本上一定要歸隊，以後才能徐圖發展。

對於是否還支持藍白合？趙少康說，到最後一定要合作，不合作就是兩敗俱傷，但要合作，自己要先站起來；假設侯友宜至少衝到第二，跟第一名非常靠近，甚至變第一名，自然合作就水到渠成，這道理非常簡單，自己要先自立自強。