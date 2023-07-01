向韓國瑜「身心俱疲」致歉！　侯友宜：身為候選人感同身受

▲中國國民黨國軍退除役人員黨部委員會成立67週年會慶。（圖／記者周宸亘攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜、高雄市前市長韓國瑜今天中午同時出席黃復興黨部周年活動。侯友宜在致詞時主動表達善意，指上次戰役讓韓國瑜身心俱疲，「一定要記取教訓、不斷反思檢討」。會後，媒體問侯，這樣是在跟韓致歉嗎？侯友宜說，大選過程中都有很深的壓力，他會不斷想如何可以做得更好，讓團隊齊心齊力往前走。

今天這場黃復興黨部67周年活動，侯友宜約在近12點時抵達現場，逐桌打招呼後入座；韓國瑜原訂12時30分到場，但直到12時45分才現身，座位上的安排，侯、韓並肩而坐，但韓國瑜致詞完走下舞台時有主動牽起侯友宜的手。

侯致詞時說，這段時間他接到很多電話，讓大家焦慮了、讓大家煩惱了，但是他知道，就是因為愛他才會罵他，他一定會聽取大家的意見，永遠不放棄。同時他也提到，他常常反思自己在每場戰役時的角色有無做好，才不會在上次選戰中讓韓國瑜身心俱疲，一定會記取教訓，永不放棄。

會後，媒體問侯友宜，「身心俱疲」的發言，是否是在對韓國瑜道歉？侯友宜說，他們都經過大選，都知道每人在大選過程中，都有很多的壓力，包含他自己在這段時間，也有很多好朋友替他焦慮，這些焦慮都是愛他、鼓勵他。

侯友宜說，韓國瑜一定也跟他有同樣心情，四年前選舉大家給韓很多壓力，每個人都要不斷去想，可以怎樣做會做得更好，讓這個團隊更能齊心往前走。他這次身為候選人，可以感同身受，選舉過程中，人家給的鞭策、鼓勵，都是他們向前走最重要的力量。

另，對於鴻海集團創辦人郭台銘近日動作頻頻，積極拜會地方人士，醞釀獨立參選，未來到底該如何整合？侯友宜說，要團結每一個愛中華民國的好朋友，讓這塊土地和平安定，是有共同信念的。

他說，今天像是韓國瑜、趙少康，都有一樣的心情，用此生最大的心願，讓中華民國台澎金馬塊土地安居樂業，這也是他這次選舉最重要的目的，他會跟黨一起往前走。