侯友宜才罵大撒幣！朱立倫加碼喊「公立大學免費」　綠委：歡迎響應

▲前高雄市長韓國瑜、國民黨總統參選人侯友宜、國民黨主席朱立倫。（圖／記者周宸亘攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院會29日通過「教育平權1+3方案」，定額減免私立大專院學雜費每年3.5萬元，國民黨總統參選人侯友宜痛批大撒幣，但國民黨主席朱立倫今（1日）卻拋出「現階段公立大學補助一半學費、未來全額免費」主張。對此，民進黨立委許智傑表示，非常樂見國民黨改變立場，響應民進黨政策，一起為台灣年輕人減輕負擔。

行政院會周四通過「拉近公私立學校學雜費差距及其配套措施方案」，拍板私立大學學生學雜費每年減免新台幣3.5萬元，並搭配對公私立大專經濟弱勢學生加碼補助、全面落實高中職免學費以及精進就學貸款申貸及還款措施等3項配套。

該項政策引起侯友宜痛批大撒幣、政策買票，而藍營台中市長盧秀燕則第一時間表態支持，更強調對的政策不分黨派都該支持，呼籲所有總統參選人只要當選，都該響應這政策。國民黨主席朱立倫今更加碼喊出，「現階段公立大學補助一半學費、未來全額免費」。

對此，許智傑表示，民進黨是想如何為人民謀福利，一開始是要彌補公私立大學及家長經濟的差距，卻被國民黨批評大撒幣，現在為了選舉，才再來喊加碼。

許智傑指出，非常歡迎國民黨拿香跟拜，響應民進黨的政策，現在包含盧秀燕等諸侯都表態支持，「本席非常樂見國民黨改變立場，一起為台灣年輕人減輕負擔！」