英雄還是罪人？傳郭台銘可能獨立參選　朱立倫：姑且聽之

記者蘇晏男／台北報導

針對傳有人擬在國民黨全代會前連署鴻海創辦人郭台銘獨立參選，國民黨副主席連勝文昨表示此舉恐保送民進黨，並呼籲「每個人做決定的時候，都要思考自己是否成為英雄還是罪人」。但國民黨主席朱立倫今（1日）緩頰，「每一位都是我們最後共同捍衛中華民國，共同為台灣這塊土地打拚，讓我們國民黨能夠團結勝選的大英雄」。

▲朱立倫1日出席黃復興黨部成立67週年會慶暨動員大會（圖／記者周宸亘攝）

國民黨立委王鴻薇日前表示她聽聞有人打算在國民黨全代會前，連署鴻海創辦人郭台銘獨立參選總統，引發討論。對此，國民黨主席朱立倫今（1日）表示，這類傳言他姑且聽之，郭台銘已表達會全力支持侯友宜，所以他用這樣的心情來全力團結大家。

媒體人王淺秋29日上午在廣播節目上專訪王鴻薇，兩人皆提到自己聽到有人打算在國民黨7月23日全代會前，幫忙郭台銘連署，讓郭能獨立參選2024總統；王鴻薇也說，若發生「四腳督」，賴清德做夢都會笑。

朱立倫1日上午出席國民黨黃復興黨部成立67週年會慶暨動員大會，並於會前受訪。媒體詢問，怎麼看傳出郭台銘獨立參選的可能性越來越大？朱立倫表示，對於這類傳言，「我們都認為是姑且聽之」，最重要的是大家最後能團結在一起；侯友宜被提名之後，郭台銘立刻表達會全力支持，「我們用這樣的一個心情來全力的團結大家，一起努力」。

媒體追問，國民黨副主席連勝文說郭台銘要選擇做英雄還是罪人，會不會覺得如果郭獨立參選會變成罪人？這樣是不是不利於整合？朱立倫回應，「每一位都是我們最後共同捍衛中華民國，共同為台灣這塊土地打拚，讓我們國民黨能夠團結勝選的大英雄，大家一起加油，大家一起努力」。